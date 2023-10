Reklama

Pogoda na dziś: Będzie wiało w całej Polsce

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej załamanie pogody czeka nas od godz. 20 we wtorek i potrwa do godz. 8 rano w środę.

Reklama

Zgodnie z prognozą burzową IMGW, przez kraj będzie przechodził chłodny front. Do Polski napłynie zimne powietrze. Ochłodzenie będzie wyraźnie odczuwalne. Wystąpi też silny przepływ powietrza. Takie warunki wzdłuż frontu prawdopodobnie spowodują, że rozwinie się układ burzowy. Będą mu towarzyszyć silne porywy wiatru.

Gdzie pogoda będzie najgroźniejsza?

Gwałtowne zjawiska pogodowe najsilniejsze będą na zachodzie kraju. Tam porywy wiatru mogą osiągać około 100 km/h.

Silne burze z dużymi porywami wiatru mogą objąć szczególnie Dolny Śląsk, cześć Wielkopolski, Lubuskiego i Opolskiego. Silny wiatr i możliwe burze prognozowane są również w pozostałych częściach kraju, z wyjątkiem krańców wschodnich.

Reklama

Front będzie przemieszczał się na wschód i w trakcie nocy może nieco słabnąć. Nadal jednak porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h. Lokalnie w czasie burz spodziewane są silne opady deszczu, a także gradu. IMGW przestrzega jednak, że największym zagrożeniem będzie silny wiatr.

Prognoza pogody na dziś

We wtorek w ciągu dnia będzie bardzo ciepło. Od 24 stopni Celsjusza nad morzem do 28 na zachodzie, w centrum i na południu kraju. W dzień prognozowany jest silny wiatr do 55 km/h, w porywach do 90 km/h. Głównie w Polsce zachodniej, centralnej i na Wybrzeżu. Opady spodziewane są jedynie na Pomorzu Zachodnim. Wieczorem pogoda ma się gwałtownie zmienić.