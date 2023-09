Reklama

Najnowsza prognoza IMGW na październik i początek listopada

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę numeryczną modelu długoterminowego ECMWF EPS na nadchodzących pięć tygodni. Prognoza obejmuje okres od 2 października do 5 listopada 2023 roku – czyli od 40. do 44. tygodnia roku.W prognozie podana jest anomalia średniej temperatury powietrza w stopniach Celsjusza.

Anomalia średniej temperatury powietrza

Anomalia średniej temperatury powietrza jest odchyleniem prognozowanej średniej temperatury powietrza w danym tygodniu roku w odniesieniu do średniej temperatury tygodniowej policzonej z trzydziestoletniego okresu referencyjnego. Okresem referencyjnym są lata 1991-2020.

Zawsze gdy wartość anomalii jest dodatnia oznacza to, że w danym rejonie będzie cieplej niż w okresie referencyjnym.

Natomiast gdy anomalia jest ujemna, to w danym rejonie będzie chłodniej niż zazwyczaj.

Zatem jeśli anomalia średniej temperatury powietrza w konkretnym rejonie Polski wynosi 2,8 w 41 tygodniu 2023 roku oznacza to, że prognozowana temperatura na ten tydzień 2023 roku jest o 2,8 stopnie Celsjusza wyższa niż średnia dla tego samego rejonu z lat 1991-2020.

Jaki będzie październik 2023?

Pierwszy tydzień października będzie ciepły. Temperatura powietrza w całej Polsce będzie wyższa niż w okresie referencyjnym. Najcieplej w odniesieniu do lat 1990-2020 będzie w województwie pomorskim. Tam anomalia średniej temperatury powietrza wyniesie 3,6 stopnia, co oznacza, że temperatura powietrza będzie o tyle wyższa niż średnia dla tego regionu. O 2,9 i 2,8 stopnia będzie również cieplej w województwach: zachodniopomorskim oraz w dolnośląskim. 2,7 stopnia Celsjusza więcej niż zazwyczaj pokażą również termometry w województwach: podlaskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim oraz w północnej części województwa małopolskiego. W Wielkopolsce i w woj. świętokrzyskim cieplej o 2,5 stopnia. Niewiele chłodniej w woj. mazowieckim oraz lubuskim - tam anomalia wyniesie 2,4.

Drugi tydzień października - od 9 do 15 października 2023 - również będzie ciepły. Jednak temperatury powietrza będą o średnio jeden stopień niższe niż na początku tego miesiąca. Najcieplej w woj. podkarpackim oraz pomorskim - tam będzie o prawie 3 stopnie cieplej niż w okresie referencyjnym. Najchłodniej - jednak cały czas ciepło - w zachodniej części kraju, przede wszystkim na granicy województw: lubuskiego i dolnośląskiego. Tam anomalia nadal dodatnia i wyniesie 0,4. W środkowej części kraju średnio o 1,6 do 2 stopni cieplej niż zazwyczaj.

42. tydzień roku, obejmujący dni od 16 do 22 października 2023 będzie ciepły podobnie, jak pierwszy tydzień tego miesiąca. Anomalia średniej temperatury powietrza w całym kraju będzie dodatnia. Najcieplej będzie w województwach: pomorskim i podlaskim - wzrost temperatury powietrza wyniesie odpowiedni 3,6 i 2,9 stopnia. W przeważającej części kraju temperatura powietrza będzie wyższa o ponad 2 stopnie niż w okresie referencyjnym. Wyjątkiem jest tutaj obszar na granicy województw: lubuskiego i dolnośląskiego, gdzie będzie cieplej o 1,1 stopnia Celsjusza.

Zmiana pogody w ostatnim tygodniu października

W ostatnim tygodniu października będzie nieco chłodniej. Aczkolwiek również ten tydzień będzie cieplejszy niż zwykle. Najcieplej jak zwykle w województwie pomorskim - tu powietrze będzie cieplejsze o prawie 3 stopnie. W całej Polsce temperatury będą wyższe od 0,5 do nawet 2,9 stopnia w odniesieniu do okresu referencyjnego.

Jaki będzie początek listopada i Wszystkich Świętych?

Zgodnie z prognozą IMGW tegoroczny 44. tydzień roku, obejmujący dni od 30 października do 5 listopada będzie tygodniem cieplejszym niż zwykle. Jednak tutaj anomalia średniej temperatury powietrza nie będzie aż tak wysoka, jak miało to miejsce w październiku. Najcieplej będzie w woj. pomorskim. Tam temperatura powietrza będzie o 2,6 stopnia wyższa niż zazwyczaj. Jednak w przeważającej części kraju będzie cieplej o około jeden stopień. Najchłodniej na południu Polski. Południowy obszar woj. małopolskiego jest to jedyny rejon, w którym będzie chłodniej niż w okresie referencyjnym. Anomalia dla tego regionu wyniesie -0,4 stopnia Celsjusza.