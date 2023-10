Jak przyspieszyć wyjazd do sanatorium? Skorzystaj z tzw. zwrotów

Po zatwierdzeniu skierowania do sanatorium pacjenci muszą uzbroić się w cierpliwość. Oczekiwanie na swoją kolej trwać może bowiem długie miesiące. Swoje miejsce w kolejce można sprawdzać w specjalnej przeglądarce NFZ.

Warto jednak mieć świadomość, że pobyt w sanatorium można przyspieszyć – wystarczy skorzystać z tzw. zwrotów. Zdarza się bowiem, że pacjent skierowany na leczenie uzdrowiskowe w ostatniej chwili z różnych powodów z takiego wyjazdu rezygnuje. Wówczas zwalnia się miejsce, a inny oczekujący może z tego skorzystać.

Należy brać pod uwagę, że jeśli skorzystasz z wyjazdu z tzw. zwrotu, będzie on miał miejsce w ciągu mniej niż 14 dni od momentu potwierdzenia skierowania na leczenie.

Istotne jest również to, kiedy ostatnio pacjent korzystał z turnusu. Osoba dorosła może udać się do sanatorium minimum 18 miesięcy po poprzednim pobycie.

Wyjazd do sanatorium. Jak dowiedzieć się o tzw. zwrocie?

Aby dowiedzieć się, czy możliwy jest wcześniejszy wyjazd do sanatorium na podstawie tzw. zwrotu, należy zadzwonić do odpowiedniego dla pacjenta wojewódzkiego oddziału NFZ. Na stronach internetowych dostępne są numery telefonów dla zainteresowanych. Do oddziału można też wybrać się osobiście, do tzw. okienka, aby tam zapytać o taką możliwość.

Inne sposoby na skrócenie czasu oczekiwania na sanatorium

Pacjenci mogą skorzystać również z leczenia ambulatoryjnego. Oznacza to, że nie muszą przebywać całą dobę w miejscu, gdzie przeprowadzana jest terapia, czyli na przykład w sanatorium. Ktoś, kto zdecyduje się na taki rodzaj dochodzenia do zdrowia, pojawia się w obiekcie tylko na konkretne badania czy zabiegi.

Wówczas pacjent sam decyduje, w jakim terminie będzie się to odbywać. Nie ma więc obaw o wielomiesięczne kolejki. Ma również wpływ na to, jak długo będzie to trwało: 6, 12 czy 18 dni zabiegowych.

Co istotne, w tym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie zabiegi, a osoba z nich korzystająca opłaca samodzielnie wyżywienie, zakwaterowanie oraz dojazd.