W nowoczesnych armiach tworzy się system „buddy”. Żołnierze działają w parach, jeden odpowiada za drugiego, nie tylko pilnujemy się w trakcie walki, ale strzeżemy wzajemnie kręgosłupa moralnego, kondycji psychicznej. Zastanawiam się, czy koledzy Borysa zauważali wcześniej, że coś dziwnego się z nim dzieje – mówi generał.

Gen. Polko: Przyjrzałbym się jednostce

Jeśli tych informacji ze środowiska wojskowego nie ma wiele, to przyjrzałbym się bliżej jednostce, w której on funkcjonował, jak to wszystko działa, jaką wiedzę posiada dowódca o swoich podwładnych – dodaje gen. Polko.

Poszukiwania Grzegorza Borsya

Grzegorz Borys to mężczyzna, którego policja w Polsce poszukuje w związku z podejrzeniem o zamordowanie jego 6-letniego syna. Poszukiwania trwają już ponad dwa tygodnie. Obszar poszukiwań został już zawężony, a policja używa georadarów, aby szukać go nawet pod ziemią. Niedawno zginął nurkujący członek zespołu poszukiwawczego, który szukał Borysa. Policja wydała również profil psychologiczny Borysa, aby pomóc w poszukiwaniach.