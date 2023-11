Pochmurne Święto Niepodległości 11 listopada

11 listopada, jak co roku, świętujemy odzyskanie niepodległości. Dokładnie tego dnia w 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska znów stała się wolnym państwem. Z tej okazji w całym kraju organizowane są liczne uroczystości upamiętniające ten wyjątkowy dzień. Wiele z wydarzeń odbywać się będzie na świeżym powietrzu. Warto więc dokładnie sprawdzić prognozowaną przez synoptyków pogodę, aby nie dać się zaskoczyć listopadowej aurze. Wszystko wskazuje na to, że sobotnie święto będzie miało pochmurną jesienną oprawę.

IMGW prognozuje: Potrzebny będzie parasol

Jakiej możemy spodziewać się pogody 11 listopada? Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę będzie potrzebny parasol. Polska znajduje się aktualnie pod wpływem układów niżowych rozciągających się nad północnym Atlantykiem i Skandynawią. Na dodatek południowe krańce kraju są w tej chwili w zasięgu deszczowego układu niżowego, wędrującego znad Bałkanów w kierunku Ukrainy. Najbliższe dni będą więc pod znakiem wielkich układów niżowych, których efektem będzie deszczowa aura.

Prognozy wskazują, że w najbliższą sobotę w całym kraju będzie pochmurnie. Wystąpią opady deszczu, a w rejonach podgórskich spodziewany jest także deszcz ze śniegiem. Na południu kraju opady przejściowo o natężeniu umiarkowanym.

Jakich temperatur możemy się spodziewać 11 listopada?

Zdaniem synoptyków 11 listopada możemy spodziewać się maksymalnej temperatury od 6 do 10 stopni Celsjusza. Sobotni poranek będzie chłodny szczególnie w zachodniej Polsce. W rejonie Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry tylko 2-3 stopnie Celsjusza. Najcieplej w centrum kraju oraz w Lublinie i Rzeszowie – od 5 do 7 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich około 3-4 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, ale na więcej niż 10 stopni Celsjusza nie ma co liczyć. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

11 listopada: Uroczystości w Warszawie i Poznaniu w jesiennej aurze

Tegoroczne uroczystości w stolicy będą miały zdecydowanie deszczową oprawę. Synoptycy prognozują, że temperatura w Warszawie będzie wynosiła około 8 stopni Celsjusza. Przez całą sobotę spodziewana jest też solidna dawka deszczu.

W Poznaniu obok uroczystości państwowych 11 listopada obchodzone są Imieniny Ulicy Św. Marcin, którym towarzyszy tradycyjny kolorowy korowód. Niestety i w stolicy Wielkopolski sobota będzie deszczowa, a synoptycy prognozują temperaturę wynoszącą około 9 stopni Celsjusza.

Weekend pod znakiem niżu

Zgodnie z prognozami IMGW cały nadchodzący weekend będzie pod znakiem niżu. Z południa Europy przemieści się w naszym kierunku deszczowy niż, który przyniesie ze sobą obfite opady.Już w piątek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i miejscowymi opadami deszczu. Sobota będzie pochmurna i tak pogoda utrzyma się niestety także w niedzielę. Aura nadal będzie bardzo pochmurna z występującymi w całej Polsce opadami deszczu.

Jakie temperatury będą w weekend?

Prognozowana na piątek maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 7 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południu kraju w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Na Podhalu możemy spodziewać się nawet niewielkich przymrozków – około minus 1 stopień Celsjusza. W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Będzie wiało z kierunków zachodnich. Na północy miejscami wiatr północny i północno-wschodni.