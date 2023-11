Śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem prokuratury wykazało, że oskarżeni realizowali szereg działań na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Działania szpiegów

Do zlecanych zadań należało m.in. rozpoznawanie obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej, monitorowanie i dokumentowanie przejazdów transportów z pomocą militarną i humanitarną na Ukrainę czy prowadzenie przygotowań do wykolejenia pociągów transportujących pomoc na Ukrainę. Oskarżeni prowadzili także działalność propagandową mającą na celu podburzanie nastrojów przeciwko narodowi ukraińskiemu, czego skutkiem miałoby być zaprzestanie udzielania przez Polskę pomocy dla Ukrainy. Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło na początku marca 2023 r. - podają służby specjalne.

Wobec wszystkich 16 oskarżonych Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko zatrzymanym cudzoziemcom w dniu 15 listopada 2023 r.

Oskarżenie przyznali się

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze.