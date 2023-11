Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu we wsi Kopina w powiecie elbląskim. W rejsowym autobusie, na który przewróciło się drzewo, znajdowały się 22 osoby, w tym pięcioro dzieci. Jedna kobieta trafiła do szpitala.

Reklama

Droga, na której doszło do wypadku jest zablokowana - podał Rożański.

Strażacy przyznali, że nie wiadomo, czy drzewo przewróciło się pod naporem śniegu, czy z innych powodów. Przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.

W Elblągu i okolicy od sobotniego popołudnia występują mocne opady śniegu. Według służb meteorologicznych miejscami przyrost pokrywy śnieżnej w tym rejonie wyniósł ostatniej doby ponad 20 cm.