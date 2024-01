Po tym, jak większość sejmowa przyjęła uchwałę w sprawie niewłaściwie obsadzonej Krajowej Rady Sądownictwa (15 członków sędziów, wybranych przez poprzednią większość sejmową, a nie środowisko sędziowskie), trwają prace nad kolejnym krokiem – tym razem ustawowym.

Jak pisaliśmy, projekt miałby określać nowe zasady wyboru tej części składu KRS, choć nie ma mowy o prostym powrocie do rozwiązań sprzed 2018 r. Na razie nie zanosi się na to, by projekt miał się pojawić na rozpoczynającym się 10 stycznia posiedzeniu Sejmu.

