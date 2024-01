IMGW informuje, że minionej nocy w woj. świętokrzyskim padł tegoroczny rekord zimna. Termometry pokazały - 32,3 °C.

IMGW. Wtorek nadal mroźny

Wtorek na południu i w centrum kraju z bezchmurnym niebem lub zachmurzeniem małym. Natomiast na pozostałym obszarze, jak powiedział PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże.

Na północy oraz w górach możliwy słaby śnieg – zaznaczył synoptyk IMGW.

To będzie kolejny mroźny dzień niemal w całym kraju.Temperatura maksymalna wyniesie od minus 13-12 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i na wschodzie województwa lubelskiego, ok. minus 6 stopni w centrum, do plus 2 stopni Celsjusza nad samym morzem. Tam najcieplej – wskazał synoptyk IMGW.

Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany. Powieje z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy wiatru mogą sięgać do 65 km/h, natomiast w Sudetach, zwłaszcza w pierwszej części dnia, nadal można się spodziewać porywów wiatru do 100 km/h.

W górach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z wtorku na środę na południu nawet -17 stopni

Noc z wtorku na środę na południu i południowym zachodzie kraju zapowiada się pogodnie, nad resztą kraju pojawi się więcej chmur i miejscami wystąpią słabe opady śniegu.

Lokalnie mogą pojawić się marznące mgły ograniczające widzialność do ok. 200-300 m – ostrzegł synoptyk IMGW.

Najchłodniejsza noc szykuje się na południu kraju. Tam od minus 17 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat mogą być jeszcze nieco większe spadki temperatury, do minus 20 stopni Celsjusza – zaznaczył synoptyk IMGW. Dodał, że na południu i na południowym wschodzie kraju obowiązywać będą do środowego poranka wydane w poniedziałek ostrzeżenia przed silnym mrozem.

Najcieplejsza noc z wtorku na środę zapowiada się na północy. Tam do minus 4 stopni Celsjusza, a nad samym morzem ma być jeszcze cieplej, z temperaturą minimalną ok. zera stopni.

Wiatr będzie na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, wiejący z kierunków zachodnich.