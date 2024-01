Śledztwo prowadzili kryminalni z katowickiej Komendy Wojewódzkiej we współpracy z prokuraturą z Chorzowa.

Mężczyzna został zatrzymany w lutym zeszłego roku. Teraz do sądu trafił akt oskarżenia.

Wpadł, bo na policję zgłosiła się jego ofiara sprzed lat

Reklama

Śledczy wpadli na jego trop po dokonanym w ostatnim czasie anonimowym zgłoszeniu dorosłej osoby, która w dzieciństwie została przez niego skrzywdzona. Prokurator prowadzący sprawę zarzucił mieszkańcowi województwa śląskiego wiele gwałtów i innych czynów o charakterze seksualnym na szkodę dzieci popełnionych na przestrzeni ponad dwudziestu lat, a także posiadanie i prezentowanie małoletnim pornografii.

Reklama

Jak czytamy w komunikacie mundurowych, początkowo jedynym dowodem w sprawie było nagranie wideo. Wnikliwa praca i analiza policjantów oraz prokuratora doprowadziła do ustalenia istotnych faktów i odkrycia prawdy na temat mężczyzny.

Sprawę śledczym utrudniał także fakt, że osoby z jego otoczenia darzyły go zaufaniem. Nikt, w tym również nieświadomi krzywd swoich dzieci rodzice nie podejrzewali, że 72-latek może molestować najmłodszych.

Jak się jednak okazało, oskarżony od przynajmniej 1999 roku dopuszczał się czynów o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, co ułatwiał mu fakt, że pokrzywdzeni przez kolejne lata nie zgłaszali ich organom ścigania.

Molestowanie pod przykrywką zajęć sportowych

W sprawie istotna okazała się także pomoc nauczycieli i wychowawców, którzy obserwując dzieci oraz trafnie diagnozując ich problemy, przekazali śledczym cenne w sprawie zeznania i informacje.

Reklama

Chcąc zachęcić dzieci do kontaktu z nim, 72-letni dziś mężczyzna organizował dla nich zabawy, głównie ćwiczenia sportowe, które miały doprowadzać do kontaktu fizycznego. Oskarżony w rzeczywistości manipulował nie tylko ofiarami, ale także ich opiekunami oraz lokalną społecznością budząc zaufanie, kreując się na osobę z zasadami, chętną do pomocy.

Usłyszał 13 zarzutów. Trafił za kratki

Do sądu trafił akt oskarżenia sporządzony przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie, w którym zarzuca się 72-latkowi 13 przestępstw o charakterze ciągłym, w tym zgwałcenia i seksualne wykorzystanie osób małoletnich oraz posiadanie i przedstawianie im treści pornograficznych.

Oskarżony za swoje czyny odpowie przed sądem, który zadecyduje o jego losie.