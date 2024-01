Podczas finału WOŚP w miejscowości Zelgoszcz w powiecie zgierskim (woj. łódzkie) doszło do groźnej kolizji z udziałem wozu strażackiego. Wóz należący do OSP Swędów wypadł z drogi i przewrócił się na bok. Jak dowiedział się tvn24.pl, samochodem jechało trzech druhów i trzech małoletnich wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Policja szuka kierowcy bmw, który prawdopodobnie zajechał pojazdowi straży drogę i zmusił go do wjechania na pobocze.