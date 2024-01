Jak na konferencji poinformował Jurek Owsiak, do dwóch puszek w Krakowie ktoś wrzucił 100 tysięcy złotych. Nagranie, na którym widać liczenie datków opublikowało na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter) miasto Kraków.

Wolontariuszka: Nie wiedziałam, co powiedzieć

Jak w rozmowie z telewizją Kraków.pl powiedziały wolontariuszki, które odebrały wysoką kwotę od darczyńcy, "to było coś niesamowitego". - Podszedł do mnie starszy pan i zapytał, czy możemy dyskretnie porozmawiać. Miał do podarowania dość pokaźną sumkę. Nie chciał tego robić na forum. Zaczął wkładać pieniądze do puszki, ale te się nie mieściły. Tak dołączyła do nas Ola z drugą puszką - opowiada Renata.

- To było coś niesamowitego. Zawsze tyle mówię, ale teraz nie wiedziałem co powiedzieć - dodała Ola.

Darczyńcą okazał się popularny youtuber

Jak na swoim profilu poinformowała fundacja, szybko okazało się, że wysoką kwotę do puszek wrzucił youtuber Budda.

"Trochę zastanawialiśmy się w sztabie, kto to mógł być i czy czasem nie był to jakiś youtuber. No i już wiemy, Budda, dzięki! Pozdrawiamy i dzięki, że grasz z nami" - głosi wpis na portalu X (dawniej Twitter), do którego dołączono nagranie Buddy opublikowane w serwisie Youtube.

32. finał WOŚP

Przypomnijmy, że dziś odbył się finał 32. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie Polski ponad 100 tysięcy wolontariuszy zbierało datki do puszek WOŚP, a w sieci nadal organizowane są liczne aukcje.

W tym roku zbiórka ma na celu "Płuca po pandemii" i zebrane środki zostaną wykorzystane na zakup aparatury medycznej do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji schorzeń płucnych u pacjentów w oddziałach pulmonologicznych, zarówno dziecięcych, jak i dorosłych. Całości wydarzenia towarzyszy motto "Tu wszystko gra OK!".