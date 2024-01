Do przerażającego zdarzenia doszło w trakcie finału WOŚP w Rumi. To tam podczas trwającego "Światełka do nieba" odpalono fajerwerki w krytej hali. "To było straszne. Mam nadzieję, że państwo jesteście bezpieczni. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało" - powiedział prowadzący imprezę. W sieci opublikowano nagranie z tego incydentu.