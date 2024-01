Chociaż lokalnie może jeszcze wystąpić śnieg i mróz, głównie na wschodnich krańcach, to będzie to raczej przejściowe zjawisko niż stała tendencja. Prognozowane są nadzwyczaj ciepłe temperatury jak na tę porę roku - sięgające nawet 12 stopni Celsjusza. Wygląda na to, że będzie również słonecznie i sucho.

W lutym natomiast można spodziewać się silnych wiatrów i opadów, jednakże będą one występować najprawdopodobniej podczas okresów najwyższych temperatur. Chłodniejsze dni mogą pojawić się dopiero w drugiej połowie lutego.

IMGW przedstawił prognozę pogody z maksymalną i minimalną temperaturą powietrza na najbliższe dwa tygodnie (od 29.01. do 11.02.). Okazuje się, że na próżno szukać powrotu prawdziwej zimy. Czyżby nadchodziła już wiosna?

Prognoza na początek tygodnia

29 stycznia, w poniedziałek większe przejaśnienia. W niektórych regionach może być nawet 10 stopni. Tego dnia nigdzie nie będzie padać. Niemal w całym kraju będzie słonecznie. Tylko lokalnie na wschodzie może być więcej chmur na początku dnia, potem będzie więcej przejaśnień.

Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na wschodzie, ok. 5 w centrum, do nawet 10 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem lokalnie umiarkowany i porywisty, południowy. Temperatura minimalna natomiast od -9 stopni Celsjusza na południu, ok. 1 w centrum, do 3 stopni na północy.

We wtorek (30 stycznia) nadal będzie słonecznie i ciepło. Maksymalna temperatura na zachodzie wyniesie nawet 8 stopni, 6 w centrum, do 4 na wschodzie. Jeżeli chodzi o minimalną temperaturę, to najzimniej może być na południu, tam nawet do -4 stopni Celsjusza, w centrum 1 stopień, a na wschodzie -1.

W środę (31 stycznia) na Pomorzu może padać. Temperatura maksymalna w całym kraju będzie się plasować w przedziale od 3 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 6 stopni w centrum, aż po nawet 9 stopni na zachodzie. Zgodnie z prognozą IMGW minimalna temperatura na południu może wynieść -3 stopnie Celsjusza, na wschodzie 0, na północy 2, a na zachodzie 3.

Najnowsza prognoza na 14 dni. Powrotu zimy nie będzie

W czwartek (1 lutego) na północy może być pochmurno i deszczowo, słonecznie na południu Polski. Wszędzie będzie wiać porywisty wiatr, ale nadal będzie ciepło, nawet do 7 stopni. Temperatura maksymalna na wschodzie może wynieść 5 stopni Celsjusza, w centrum kraju 6, na południu 1, a na zachodzie nawet 7. Temperatura minimalna na wschodzie nawet do -1 stopnia Celsjusza, w centrum 2, na południu do -4, a na zachodzie do 4.

W piątek (2 lutego) mogą pojawić się deszcze i przejaśnienia. W całym kraju będzie wiało. Maksymalna temperatura w piątek na zachodzie kraju będzie się plasować na poziomie około 5 stopni Celsjusza, na północy od 3 do 5 stopni, na wschodzie około 4 stopni, a na południu nawet do -2 stopni. Jeżeli chodzi o minimalną temperaturę powietrza, to tutaj już sytuacja wygląda nieco inaczej. Bowiem na południu może być nawet -8 stopni, na wschodzie 0, na północy i zachodzie do 2 stopni Celsjusza.

Sobota (3 lutego) może upłynąć pod znakiem deszczu, ale temperatura nie spadnie. Na zachodzie kraju będziemy mogli odczuć nawet 10 stopni Celsjusza. Na wschodzie 7 stopni, w centrum 8, a na południu 2. Jeżeli chodzi o minimalną temperaturę to najzimniej może być na południu - tam nawet do -7 stopni. W centrum 2, na wschodzie 0, na północy do 2. Najcieplej będzie na zachodzie - tam temperatura minimalna na poziomie nawet 5 stopni Celsjusza.

W niedzielę (4 lutego) w większości kraju może być deszczowo i wietrznie. Termometry pokażą nawet 9 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum kraju. Na wschodzie 7, na północy 8, na południu, konkretniej w Małopolsce, 1 stopień. Minimalna temperatura tego dnia, zgodnie z prognozą IMGW, będzie wyglądała następująco: na południu do -5 stopni, na wschodzie 4, w centrum 5, a na zachodzie 7.

Prognoza pogody od 5 lutego

A jaka będzie minimalna i maksymalna temperatura w tygodniu od 5 do 11 lutego?

W poniedziałek (5 lutego) może być deszczowo i pochmurno, a na północy i w centrum może padać śnieg. Najwięcej kresek będziemy mogli zobaczyć na zachodzie - tam nawet 11 stopni Celsjusza. Nieco zimniej będzie w centrum - tam do 9 stopni Celsjusza. Na północy 5 stopni. Na wschodzie od 5 do 9 stopni, a w Małopolsce najchłodniej, bo jedynie 2 stopnie. Minimalna temperatura na wschodzie wyniesie 3 stopnie Celsjusza, w Małopolsce do -4, na zachodzie do 7 stopni, w centrum do 5, a na północy 4.

We wtorek (6 lutego) będzie podobnie. Najwyższa temperatura pojawi się na zachodzie - tam nawet do 12 stopni Celsjusza. W centrum 8, na północy 5, na wschodzie od 5 do 9 stopni, a w Małopolsce 2. Minimalna temperatura na północnym-wschodzie do -1 stopnia Celsjusza. W centrum do 2 stopni, na zachodzie do 4. W Małopolsce 1. We wtorek może nastąpić powrót ciepłego powietrza. W niektórych regionach może padać śnieg.

W środę (7 lutego) najzimniej może być w okolicach Zakopanego. Tam nawet do -10 stopni Celsjusza. Na zachodzie od 0 do -1 stopnia, w centrum do -2, na północy nawet do -3, a na wschodzie -2. Maksymalna temperatura może wyglądać następująco: na zachodzie do 5 stopni, na północy 2 stopnie, na wschodzie nawet do 8, w centrum maksymalnie 5. Natomiast maksymalna temperatura w okolicach Zakopanego wyniesie 2 stopnie. Środa w całym kraju będzie raczej deszczowa i wietrzna.

W czwartek (8 lutego) powinno pojawić się sporo przejaśnień, ale to nie koniec z deszczem. Czwartek może też być pierwszym dniem ochłodzenia. Tego dnia termometry pokażą nawet 9 stopni na zachodzie. Na wschodzie do 3 stopni, w centrum nawet do 7. Na północy do 8 stopni, a na południu do 7, z wyjątkiem okolic Zakopanego - tam maksymalnie 1 stopień. A jaka może być minimalna temperatura? Najchłodniej, bo aż -12 stopni, w okolicach Zakopanego. W pozostałej części kraju cieplej. Na południu i na zachodzie do -1 stopnia, na północy i na wschodzie do -3, w centrum do -2.

W piątek (9 lutego) powinno pojawić się więcej przejaśnień i ochłodzeń. Deszcz i śnieg będzie padać jedynie na południu Polski. Tego dnia najcieplej może być na południowym-zachodzie - tam termometry mogą pokazać do 10 stopni Celsjusza. Na północy do 5 stopni, na wschodzie do 7, na południu do 9, z wyjątkiem okolic Zakopanego - tam maksymalnie 1 stopnień. Warto dodać, że w tamtych okolicach minimalna temperatura powietrza może wynieść nawet -3 stopnie. W pozostałej części kraju prognozuje się temperatury na plusie - na północy od 0 do 2 stopni, na zachodzie 4 stopnie, w centrum 3, na wschodzie 2.

W sobotę (10 lutego) może pojawić się słońce na wschodzie Polski, na zachodzie mogą pojawić się mieszane opady deszczu i śniegu. Minimalna temperatura do -8 w Zakopanem. Nieco cieplej na północy - tam minimalna temperatura do -3. Na wschodzie od -2 do 0, w centrum 0, a na zachodzie 1. Jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę tego dnia, to najcieplej może być na zachodzie - 4 stopnie Celsjusza. Na północy 3 stopnie, w centrum 4, a na wschodzie od 1 do 4. Najzimniej w Zakopanem, bo -3 stopnie.

W niedzielę (11 lutego) może chwycić mróz, a nawet spaść śnieg. Tego dnia maksymalna temperatura na zachodzie i północy wyniesie 3 stopnie Celsjusza, w centrum 2, na wschodzie do 2, a na południu do 3, z wyjątkiem okolic Zakopanego - tam nawet -5. A co z minimalną temperaturą? Okazuje się, że, zgodnie z prognozą IMGW, tego dnia najzimniej, bo aż do -10 stopni Celsjusza, będzie w Zakopanem. W pozostałej części kraju cieplej. W centrum do -2, na wschodzie do -2, na północy do -5, na zachodzie 0.