Krzysztof Gawkowski, wicepremier oraz entuzjasta aplikacji mObywatel, podkreśla istotę współpracy użytkowników w kształtowaniu przyszłości aplikacji. Zaznacza, że sugestie i opinie każdego są uwzględniane przez twórców, co prowadzi do coraz lepszego dopasowania mObywatela do realnych potrzeb społeczeństwa. Warto dodać, że niedawno Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że liczba pobrań aplikacji przekroczyła próg 10 milionów.

Rząd apeluje do Polaków

W związku z tym rząd apeluje do Polaków o zgłaszanie swoich pomysłów związanych z rozwinięciem aplikacji mObywatel. Zaskakującym dla wielu może być fakt, że zgłaszanie uwag jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać, głównie dzięki funkcji "Zgłoś Pomysł" dostępnej w zakładce "Więcej". To miejsce, gdzie użytkownicy mogą podsuwać swoje pomysły, a także sugerować brakujące funkcje, które ich zdaniem powinny być uwzględnione w aplikacji.

Zastrzeżenie numeru PESEL

Najnowsza funkcja dodana do aplikacji mObywatel, umożliwiająca zastrzeżenie numeru PESEL, została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez użytkowników. Aż 415 tysięcy obywateli skorzystało z tej opcji, co czyni ją jednym z najbardziej popularnych dodatków do aplikacji. Co więcej, w dniu premiery na platformach Google Play i App Store zebrała aż 4 tysiące pozytywnych opinii, co daje wręcz rekordową popularność tej funkcji.

Nowe funkcje w mObywatel

Aplikacja mObywatel stale jest udoskonalana. Jakiś czas temu Ministerstwo Cyfryzacji na oficjalnej stronie ogłosiło całą listę funkcji, które mają zostać wdrożone w najbliższym czasie. Lista zawiera zarówno funkcje, które są obecnie w trakcie opracowywania, jak i te, które jeszcze czekają na realizację.

Na oficjalnej rządowej stronie aplikacji mObywatel dostępna jest szczegółowa lista dotycząca planów rozwoju programu według ministerstwa. Strona ta jest podzielona na trzy kategorie: zrealizowane projekty, aktualnie wdrażane funkcje oraz pomysły oczekujące na realizację.

Spośród funkcji, które są obecnie w trakcie wdrażania, można wymienić:

Wprowadzenie chatbota opartego na sztucznej inteligencji, który miałby udzielać porad i odpowiadać na pytania obywateli,

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które są w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji,

Moduł dostępu do Rejestru Danych Kontaktowych,

Możliwość zarządzania dokumentami i usługami,

Zarządzanie powiadomieniami,

Usprawnianie interfejsu aplikacji,

Wprowadzenie statusów wniosków obywatela (o dowód, paszport i inne).

Do listy obsługiwanych dokumentów mają zostać w najbliższym czasie dodane następujące:

Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki i Położnej,

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty,

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej,

Legitymacja doktoranta,

Legitymacja szkolna (nowy proces wydawania),

Legitymacja Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich,

Legitymacje wydawane przez PZPN.

Ministerstwo Cyfryzacji ma w planach jeszcze w 2024 roku udostępnić co najmniej dziesięć kolejnych funkcji i usług w aplikacji. Są to:

Twoje sprawy – sprawdzanie statusu spraw administracyjnych,

Zarządzanie dowodem osobistym – zawieszanie, odwieszanie i unieważnianie dowodu osobistego,

Trzy nowe usługi dotyczące eDowodu: podpisywanie plików PDF, wdrożenie zakresu aplikacji eDO App służącej do weryfikacji danych, skrzynka eDoręczeń do komunikacji z urzędami,

Stłuczka – oświadczenie sprawcy wypadku,

Dodanie 11 wniosków E-usługi,

Integracja dotycząca podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym,

Moja Firma – pobieranie zaświadczeń, wnioskowanie o dokumenty,

Urząd Skarbowy – dodanie trzech wniosków,

Moje dzieci – dodawanie danych dzieci z baz danych PESEL, RDO i RDP.

Zaplanowane funkcje

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Cyfryzacji znajduje się zakładka dotycząca planowanych funkcji, gdzie można podejrzeć, jakie pomysły czekają w kolejce, aby twórcy programu zajęli się ich wdrażaniem.

Zaplanowane funkcje to:

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej,

Legitymacja Trenerska / Piłkarska PZPN,

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego,

Panel moja firma – informacje oraz działania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem,

Rozwój usług Urzędu Skarbowego,

eDoręczenia,

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi,

Rozwój ePłatności,

Legitymacja Radcy Prawnego.

Od kiedy nowe funkcje w aplikacji mObywatel?

Dokładny termin dodania poszczególnych funkcji nie jest jeszcze znany. Te, które są już w trakcie realizacji, prawdopodobnie zostaną udostępnione szybciej, być może już w ciągu kilku miesięcy. A co z planowanymi funkcjami? Ich terminy zależą od tempa postępu prac, jednak Ministerstwo Cyfryzacji powinno je wdrożyć jeszcze w tym roku.