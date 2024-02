Aplikacja mObywatel to mobilna i bezpłatna aplikacja wydawana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Głównym celem aplikacji mObywatel jest ułatwienie dostępu do cyfrowych usług urzędowych oraz elektronicznych dokumentów, nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Okazuje się, że mObywatel posiada także inne przydatne funkcje.

Tańsze ferie dzięki KDR w mObywatelu

Użytkownicy aplikacji mObywatel mają możliwość dodania do niej Karty Dużej Rodziny. Warunkiem korzystania z Karty Dużej Rodziny jest posiadanie trojga dzieci lub więcej, niezależnie od dochodu. Dzięki Karcie Dużej Rodziny, która może być zintegrowana z aplikacją mObywatel, użytkownicy mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert w 12 973 partnerów dostępnych w ponad 35 tysiącach lokalizacji. Poprzez aktywację Karty w aplikacji, użytkownicy zwiększają swoje szanse na skorzystanie z dostępnych rabatów i promocji.

Posiadacz aplikacji może użyć Karty w środkach transportu, wypożyczalniach sprzętu sportowego, biurach podroży, a nawet w ośrodkach wypoczynkowych – informuje Ministerstwo Finansów.

Dzięki temu można zaoszczędzić na pobycie w ośrodku wypoczynkowym w górach czy nad morzem. Tańsze będzie też wypożyczenie nart czy deski snowboardowej.

Jak dodać KDR w aplikacji mObywatel?

Jeśli instalujesz aplikację mObywatel po raz pierwszy i planujesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny, po zainstalowaniu dodaj swój pierwszy dokument i zweryfikuj go. Najlepiej jest to zrobić poprzez profil zaufany. Jeśli jeszcze go nie masz, to możesz skorzystać z bankowości elektronicznej lub e-dowodu. W kolejnym kroku z listy dostępnych dokumentów wybierz Kartę Dużej Rodziny. Warto dodać, że z Karty Dużej Rodziny korzysta już ponad 1,7 mln rodzin wielodzietnych, czyli ponad 4,8 mln osób.

Karta Dużej Rodziny. Dla kogo?

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim rodzicom, którzy mają co najmniej trójkę dzieci, niezależnie od wieku potomstwa, miejsca zamieszkania czy dochodów. Posiadacze tej karty mogą skorzystać z wielu zniżek i korzyści, między innymi z rabatów na paliwo, tańszych biletów LOT, zniżek na zakupy, na przykład w Lidl czy Auchan, darmowego wstępu do parków narodowych, tańszych biletów na komunikację.

Dzięki posiadaniu Karty Dużej Rodziny można więc kupić bilety na pociąg, samolot czy podróżować autem taniej. Dodatkowo można skorzystać z różnorodnych zniżek np. na wejściówki do takich miejsc, jak muzea.