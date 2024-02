CBŚ próbowało - jak pisze "Gazeta Wyborcza" - zatrzymać Jacka B. ps. "Lelek" na polecenie śledczych we Wschowie w Lubuskiem. Śledczy wyjaśniają bowiem zbrodnie popełniane na pograniczu Dolnego Śląska.

Samobójstwo podczas próby zatrzymania

Mężczyzna jednak popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania. Potwierdzam, że doszło na naszym terenie do skutecznej próby samobójczej. Do zdarzenia doszło w trakcie czynności prowadzonych przez CBŚP - powiedziała "Gazecie Wyborczej" rzeczniczka policji we Wschowie, nadkomisarz Maja Piwowarska.