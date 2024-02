Jeden pączek, w zależności od rozmiaru, metody przygotowania, rodzaju nadzienia oraz dodatków, zawiera od 250 do nawet 400 kalorii. Gdy doliczymy do tego lukrowe polewy, cukry pudry i słodkie bakalie - kalorie rosną. Dużo mniej kaloryczne są faworki - jeden to około 90 kcal.

Razem z pączkiem i jego dodatkami spożywamy także dużą ilość cukru. Nagły wzrost poziomu cukru we krwi, a następnie jego szybki spadek, może zwiększyć ochotę na jedzenie. Z tego powodu nasze obżarstwo tłustoczwartkowe zazwyczaj nie ogranicza się do jednej sztuki. Aby zminimalizować skutki spożycia pączka, można zjeść grahamkę lub pieczywo razowe. Węglowodany złożone trawią się wolniej, co powoduje stopniowe uwalnianie energii, a to może złagodzić nagłe spadki cukru we krwi.

Ile kalorii ma pączek z marmoladą?

Jeden pączek waży około 70 g, ale wiele zależy od ilości i rodzaju nadzienia. Klasyczny pączek z lukrem i marmoladą ma około 300 kcal. Nieco mniej kalorii mają pączki z marmoladą i cukrem pudrem, taki wariant to około 255 kcal. Te pączki są bardzo popularne, ponieważ kosztują mniej niż te z konfiturą różaną. Najbardziej tuczące są zaś pączki z nadzieniem budyniowym w lukrowej polewie.

Ile kalorii ma pączek z czekoladą, a ile z budyniem? Lista

Na rynku dostępne są różne propozycje smakowe, dlatego, zanim zdecydujemy się na konkretny produkt, warto przemyśleć, który będzie najbardziej odpowiedni. I tak na przykład:

pączek z czekoladą ma około 400 kalorii,

pączek bez nadzienia - ok. 200 kalorii,

pączek z budyniem i lukrem ma około 310 kalorii,

pączek z budyniem i cukrem pudrem – ok. 260 kalorii,

pączek z adwokatem i lukrem dostarcza około 310 kalorii,

pączek z adwokatem i polewą czekoladową – ok. 340 kalorii,

pączek z adwokatem i cukrem pudrem - ok. 260 kalorii.

pączek z toffi i cukrem pudrem - około 270 kalorii,

pączek z toffi i lukrem - ok. 320 kalorii,

pączek z serka homogenizowanego ma około 216 kalorii,

pączek z lukrem i marmoladą - ok. 350 kalorii,

pączek z marmoladą i cukrem pudrem ma ok. 255 kalorii,

pączek z lukrem i różą - ok. 350 kalorii,

pączek z lukrem i dżemem - ok. 305 kalorii,

pączek z samą bitą śmietaną - ok. 220 kalorii,

pączek z bitą śmietaną i lukrem - ok. 290 kalorii.

Ile kalorii mają inne słodkości?

Popularne donuty z polewą dostarczają około 300 kalorii, gniazdko z lukrem to przeciętnie ok. 225 kalorii, a pięć sztuk mini pączków to 206 kalorii. Warto też dodać, że 100 gramów faworków dostarczy aż 511 kalorii.

Pączek pieczony

Pączki zdecydowanie nie należą do dietetycznych przekąsek. Jeśli jednak zależy nam na tym, by jednocześnie dochować tradycji tłustego czwartku i nie martwić się o figurę, można zastąpić pączka smażonego - pieczonym. W takiej wersji ma on znacznie mniej tłuszczu i kalorii. Pączek pieczony z piekarnika ma ok. 170 kcal.