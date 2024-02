IMGW przedstawił prognozę pogody z maksymalną i minimalną temperaturą powietrza na najbliższe dwa tygodnie (od 08.02. do 21.02.). Okazuje się, że na próżno szukać powrotu prawdziwej zimy. Czyżby to był początek wiosny?

Pogoda od 9 do 14 lutego

W piątek, 09.02. w ciągu dnia przewiduje się duże i całkowite zachmurzenie, jedynie na wschodzie może być nieco mniej chmur i możliwe przejaśnienia. Ponadto, na południu kraju spodziewane są opady deszczu, natomiast w centrum i na północnym zachodzie kraju wystąpi deszcz ze śniegiem. Na wschodzie nie przewiduje się opadów. W całym kraju na drogach może być ślisko.

Nad obszarem Polski przemieszcza się obszar atmosferyczny, który spowoduje napływ ciepłego i wilgotnego powietrza z południowej części Europy. Ten obszar będzie przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim, a w piątek na południu kraju można spodziewać się wyraźnej zmiany pogody.

W związku z tym może być całkiem ciepło na południowym-zachodzie - tam termometry mogą pokazać nawet 8 stopni na plusie. Ciepło także na południu, bo nawet 6 stopni. W okolicach Zakopanego maksymalnie 3 stopnie. Na północy od 1 do 3 stopni, a na wschodzie 1. Minimalna temperatura na północy: -3, w centrum: 0, na południu: 1, na zachodzie: 1, a na wschodzie: -1.

W sobotę, 10.02. maksymalna temperatura na północy będzie oscylować między 0 a 2 stopniami na plusie. Na południu ciepło, bo nawet 11 stopni, z wyjątkiem Zakopanego i okolic - tam maksymalnie 3 stopnie. Ciepło także na południowym-zachodzie, bo kreski mogą pokazać nawet 10 stopni. W centrum kraju między 7 a 5 stopni. Na północnym-wschodzie maksymalnie 1 stopnień, a na południowym-wschodzie 10 stopni.

Jeżeli chodzi o minimalną temperaturę powietrza to najchłodniej może być na północnym-wschodzie. Tam nawet -2 stopnie Celsjusza. W centrum temperatura będzie się utrzymywać na poziomie 1 stopnia na plusie. Na północy kraju między 0 a 1 stopniem. Najcieplej na południu - tam minimalna temperatura między 7 a 5 stopni na plusie. Oczywiście z wyjątkiem Zakopanego i okolic - tam 2 stopnie.

W niedzielę, 11.02. według modelu udostępnionego przez IMGW najcieplej będzie na południu kraju, bo nawet do 12 stopni na plusie. Wyjątek to Zakopane i okolice - tam maksymalnie 4 stopnie. Chłodniej na północy, bo maksymalnie 3 stopnie. Na wschodzie 6 stopni a na zachodzie 7 na plusie.

Minimalna temperatura powietrza na północnym-wschodzie może wynieść -1 stopień. W pozostałej części kraju temperatura na plusie: na południu do 9 stopni, na zachodzie do 8, na wschodzie 7, a w okolicach Zakopanego 2.

W poniedziałek, 12.02. na zachodzie kraju będziemy mogli odczuć nawet 9 stopni Celsjusza. Na wschodzie cieplej, bo aż 11 stopni, w centrum 8, a na południu 9, z wyjątkiem Zakopanego - tam maksymalnie 4 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o minimalną temperaturę to najzimniej może być na północy - tam 1 stopień na plusie. W centrum, na zachodzie i na wschodzie 6 stopni. Najcieplej będzie na południowym-zachodzie - tam temperatura minimalna na poziomie nawet 6 stopni Celsjusza.

We wtorek, 13.02. temperatura maksymalna na wschodzie może wynieść 8 stopni Celsjusza, w centrum kraju 7, na południu 7 (z wyjątkiem Zakopanego - tam 1 stopień), a na zachodzie nawet 7. Temperatura minimalna na wschodzie między 4 a 5 stopnia Celsjusza, w centrum 2, na południu 3, w okolicach Zakopanego do -3, a na zachodzie do 4.

W środę, 14.02. najwyższa temperatura może pojawić się na zachodzie i w centrum kraju - tam nawet do 7 stopni Celsjusza. Na północy maksymalnie 5, na wschodzie od 5 do 7 stopni. Na południu do 6 stopni, z wyjątkiem Zakopanego - tam maksymalnie 2 stopnie. Minimalna temperatura na północy do 1 stopnia na plusie. W centrum do 3 stopni, na zachodzie 0. Na wschodzie i na południu do 4 stopni. Najzimniej w okolicach Zakopanego - tam -3 stopnie.

Prognoza pogody od 15 lutego

A jaka będzie minimalna i maksymalna temperatura w dniach od 15 do 21 lutego?

W czwartek, 15.02. najwięcej kresek będziemy mogli zobaczyć na południu - tam nawet 11 stopni Celsjusza. Nieco zimniej będzie w centrum i na zachodzie - tam do 10 stopni Celsjusza. Na północy maksymalnie 8 stopni. Na wschodzie od 7 do 9 stopni. Najzimniej w okolicach Zakopanego, bo -2 stopnie. Minimalna temperatura na wschodzie wyniesie od 3 do 5 stopni Celsjusza, na południu i centrum od 2 do 5, na zachodzie 2 stopnie, a na północy 1 stopień.

W piątek, 16.02. najwyższa temperatura pojawi się na południu, w centrum i na wschodzie - tam nawet do 11 stopni Celsjusza. Na północy 9, na zachodzie od 7 do 9 stopni. Minimalna temperatura na południowym-zachodzie od 4 do 6 stopni Celsjusza. W centrum 4 stopnie, na północy do 3, a na wschodzie od 2 do 4. W okolicach Zakopanego 0 stopni.

W sobotę, 17.02. najzimniej może być na północy i w okolicach Zakopanego - w tych rejonach maksymalnie 2 stopnie na plusie. Na zachodzie od 5 do 7 stopni, w centrum do 6, na północy do 4, a na wschodzie od 2 do 5. Maksymalna temperatura może wyglądać następująco: na zachodzie nawet do 11 stopni, na północy 9 stopni, na wschodzie od 4 do 8, w centrum maksymalnie 9. Natomiast maksymalna temperatura w okolicach Zakopanego wyniesie 2 stopnie.

W niedzielę, 18.02. termometry pokażą nawet 13 stopni na zachodzie. Na wschodzie do 7 stopni, w centrum nawet do 9. Na północy i południu do 9 stopni, z wyjątkiem okolic Zakopanego - tam maksymalnie 3 stopnie. A jaka może być minimalna temperatura? Najchłodniej, bo 0 stopni, w okolicach Zakopanego. W pozostałej części kraju cieplej. Na północy 1 stopień, na zachodzie 7, na wschodzie 4, na południu do 6. W centrum zaś 5.

W poniedziałek, 19.02. najcieplej może być na południowym-zachodzie - tam termometry mogą pokazać nawet 11 stopni Celsjusza. Na północy do 8 stopni, na wschodzie do 6, na południu do 9, z wyjątkiem okolic Zakopanego - tam maksymalnie 2 stopnie. Warto dodać, że w tamtych okolicach minimalna temperatura powietrza może wynieść nawet -3 stopnie. Na północy od -1 do 4 stopni, na zachodzie do 5, na wschodzie 0, na południu do 3, a w centrum do 4.

We wtorek, 20.02. minimalna temperatura do -5 w Zakopanem. Nieco cieplej na północy - tam minimalna temperatura do -1. Na wschodzie -1, w centrum do 3, a na zachodzie 2. Jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę tego dnia, to najcieplej może być na zachodzie - nawet 8 stopni Celsjusza. Na północy do 6 stopni, w centrum od 5 do 6, a na wschodzie 5. Najzimniej w Zakopanem, bo 0 stopni.

W środę, 21.02. maksymalna temperatura na zachodzie wyniesie 8 stopni Celsjusza, na północy do 7, w centrum 6, na wschodzie do 5, a na południu do 6, z wyjątkiem okolic Zakopanego - tam 1 stopień. A co z minimalną temperaturą? Okazuje się, że, zgodnie z prognozą IMGW, tego dnia najzimniej, bo aż do -8 stopni Celsjusza, będzie w Zakopanem. W pozostałej części kraju cieplej. W centrum do 3 na plusie, na wschodzie do -1, na północy do 1, na zachodzie do 3.