W dniu 5 lutego bieżącego roku, po godzinie 10:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia 25-letniej mieszkanki gminy Pleszew. Do tego zdarzenia doszło w jej własnym domu.

Włamał się a potem pobił

27-letni mieszkaniec tej samej gminy, będący byłym partnerem 25-latki, siłą wyłamał drzwi wejściowe do mieszkania kobiety. Po dostaniu się do środka, zagroził kobiecie nożem, uderzał ją pięściami w głowę i żebra, a także kopiąc i dusząc. Mężczyzna ukradł jej telefon komórkowy oraz kartę do bankomatu, po czym wsiadł do samochodu i uciekł.

Tego samego dnia policjanci zatrzymali mężczyznę na terenie miejscowości Piekarzew. 27-latek znajdował się pod wpływem alkoholu, a urządzenie pomiarowe wykazało 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zastosowano areszt tymczasowy

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży i rozboju. Sąd Rejonowy w Pleszewie, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za te czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.