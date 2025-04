Jakub Kornhauser jest o 12 lat młodszy od siostry, Agaty Kornhauser-Dudy. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest doktorem nauk humanistycznych, tłumaczem i poetą. Co sądzi o politycznych działaniach Andrzeja Dudy?

Agata Duda obco czuje się w Warszawie

Jakub Kornhauser sugeruje, że jego siostra, Agata Duda, nie czuje się komfortowo w roli pierwszej damy i niechętnie wypowiada się na tematy polityczne, ponieważ nigdy nie była zainteresowana polityką. "Nie chciałem, żeby moja siostra wyjechała z Krakowa, bo wiem, jak kocha Kraków, swoją pracę w szkole, i jak obco się czuje w Warszawie" - stwierdził brat prezydentowej w rozmowie Dominiką Wielowieyską z "Gazety Wyborczej".

Dlaczego Agata Duda nie wypowiada się publicznie?

Jakub Kornhauser twierdzi, że zarówno Agata Duda jak i jej mąż, Andrzej Duda, mieli niegdyś umiarkowane poglądy, co obecnie może być kwestionowane w kontekście działań Prawa i Sprawiedliwości. "Agata unika wypowiedzi politycznych, bo polityką się nie interesowała. Poglądy miała umiarkowane we wszystkich sprawach. Zresztą wydawało mi się, że Andrzej także. Nie potrafię powiedzieć, czy moja siostra teraz identyfikuje się z tym, co robi PiS" - powiedział Jakub Kornhauser "Gazecie Wyborczej".

Brat Agaty Dudy surowo ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Jakub Kornhauser powiedział także, co sądzi o prezydenturze Andrzeja Dudy. Podkreślił, że nie popiera PiS i przez lata zmienił zdanie na temat swojego szwagra. "Jestem rozczarowany jego prezydenturą. Uważałem, że to jest samodzielny, racjonalnie myślący człowiek. Poglądy ma konserwatywne, ale nie zamordystyczne, wydawał mi się zawsze przedstawicielem katolicyzmu otwartego. Sądziłem, że będzie w stanie jako prezydent, który ma poważną legitymację społeczną, postawić na swoim" - powiedział Jakub Kornhauser. "Ale z drugiej strony szczerze mu współczuję, bo widzę, jak on się męczy. Mam wrażenie, że został ubrany w buty, w których nie chciał się znaleźć" -powiedział młodszy brat Agaty Dudy.