Jak czytamy w komunikacie zamieszczonej na rządowej stronie, "Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Mondelez Polska Sp. z o.o. o dobrowolnym wycofaniu trzech partii batonów Milka Oreo (37g) ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktu fragmentami plastiku".

Które partie wycofano?

Numery wycofanych partii to OSK0934421, OSK0934422 (z datą przydatności do spożycia do 1 sierpnia 2024 roku) oraz OSK0934651 (z datą przydatności do spożycia do 18 sierpnia 2024 roku).

Proces wycofywania produktów z obrotu monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Współpracują także z producentem.

"Nie spożywać i zniszczyć"

GIS apeluje o powstrzymanie się od spożycia słodyczy z wyżej wymienionych partii.

"Firma Mondelez Polska Sp. z o.o. zaleca aby konsumenci nie spożywali i zniszczyli przedmiotowe produkty. Konsumenci mają możliwość kontaktu z zespołem obsługi konsumenta Mondelez Polska pod adresem dzialobslugikonsumenta@mdlz.com lub za pomocą infolinii 801 066 006" - czytamy w komunikacie.