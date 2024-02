Lasy Polskie to oficjalne konto miłośników polskich lasów. Leśnicy chwalą się tam m.in. ciekawostkami dot. leśnych zwierząt oraz roślin.

Tym razem udostępniono wideo z młodymi bykami jeleni. Na nagraniu widać, jak zwierzęta przepychają się swoimi porożami.

Rywalizacja w lesie. Wszystko się nagrało

"Młode byki jeleni przygotowują się do rywalizacji o względy łań. Za kilka lat stoczą prawdziwy bój, by zdobyć partnerkę. W sumie jak u ludzi…" - czytamy w opisie do nagrania.

Leśnicy zaznaczyli, ze film został nagrany w nadleśnictwie w Tułowicach.

Ekstremalnie ciepły luty. To nie są dobre wieści

Będzie to najcieplejszy luty od początku pomiarów meteorologicznych w Polsce - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl rzecznik IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Synoptyk wyjaśnił, że nie są to jednak dobre wieści, bo przyroda może sobie nie poradzić z tak szybkim przybyciem wiosny.

Jako jednej z negatywnych skutków ciepłego lutego, może być zbyt wczesne wybudzanie się zwierząt z zimowej hibernacji, które po zbyt wczesnej pobudce, mogą nie znaleźć pożywienia.

Teraz mamy o prawie 6 stopni Celsjusza wartości wyższe, niż przewidziane jest w normie. To nie jest powód do radości. Rekordowe stężenie gazów cieplarnianych pokazuje, że ociepla się klimat - wskazał rozmówca Dziennik.pl.