Kołobrzeg: Największe polskie uzdrowisko

Kołobrzeg to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, u ujścia rzeki Parsęty. Rozwój uzdrowiska nastąpił tu w XIX wieku, kiedy najpierw zaczęto stosować solankę do kąpieli leczniczych, a następnie wykorzystywać do zabiegów borowinę. W Kołobrzegu do dzisiaj wydobywany jest torf leczniczy, czyli borowina, która bywa nazywana tu czarnym złotem i jest nawet eksportowana do innych uzdrowisk. Ceniona jest za swoje właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne i odżywcze. Drugim kołobrzeskim bogactwem jest woda lecznicza, czyli solanka, bogata m.in. w jod, sód, brom, wapń, żelazo i magnez. Ponadto z miejscowego ujęcia wydobywana jest woda mineralna "Jantar".

Wszystkie bogactwa natury w połączeniu z wyjątkowym morskim klimatem sprawiają, że do Kołobrzegu chętnie przybywają kuracjusze z całego kraju, a nawet z zagranicy. Dzisiaj miasto jest największym uzdrowiskiem w Polsce.

Kołobrzeg poza bogatą ofertą leczniczą oferuje szereg atrakcji. Największą z nich jest oczywiście morze z piękną plażą. Zobaczyć tu można również molo i latarnię morską. Możliwość spacerów oferuje nadmorska promenada oraz miejski park. W Kołobrzegu nie brakuje również zabytków i muzeów.

W uzdrowisku Kołobrzeg leczone są choroby:

endokrynologiczne,

górnych i dolnych dróg oddechowych,

ortopedyczne,

kardiologiczne,

układu nerwowego,

reumatologiczne.

Kołobrzeg oferuje także leczenie dla dzieci, które obejmuje: cukrzycę, choroby tarczycy, astmę oskrzelową, alergie skórne, otyłość.

Najlepsze uzdrowiska nad morzem: Świnoujście

Świnoujście znajduje się w województwie zachodniopomorskim i jako jedyne w kraju położone jest na 3 dużych wyspach (Uznam, Wolin i Karsibór) oraz kilkudziesięciu mniejszych.

Pod koniec XIX wieku na terenie miasta odkryto złoża borowinowe i solankowe, co zapoczątkowało działalność uzdrowiska. Do dzisiaj te dwa surowce są największym miejscowym skarbem i wykorzystuje się je w celach leczniczych. Obecnie w Świnoujściu znajduje się kilkanaście sanatoriów i kilkanaście zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Duża baza noclegowa i szeroka oferta zabiegów w połączeniu z walorami przyrodniczymi przyciągają do tego uzdrowiska tłumy kuracjuszy zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Wypoczywające tu osoby mogą spacerować po parku zdrojowym, długiej nadmorskiej promenadzie wzdłuż której rozmieszczone są liczne punkty gastronomiczne lub wybrać się na dłuższą wycieczkę do znajdujących się w okolicy twierdz takich jak Fort Anioła czy Fort Gerharda. Mogą też zdecydować się na wyprawę do pobliskiego Wolińskiego Parku Narodowego i znajdującej się na jego terenie Zagrody Pokazowej Żubrów. Pobyt w Świnoujściu to dla wielu osób okazja również do odwiedzenia sąsiednich Niemiec czy wybrania się na wycieczkę promem do Skandynawii.

Miasto pochwalić się może najszerszą plażą w Polsce. Jest uznawane również za jedno z najczystszych krajowych kąpielisk. W Świnoujściu znajduje się też najwyższa w Polsce latarnia morska, która ma aż 68 m wysokości.

W uzdrowisku Świnoujście leczone są choroby:

kardiologiczne,

górnych i dolnych dróg oddechowych,

układu nerwowego,

reumatologiczne,

endokrynologiczne,

ortopedyczne.

Ustka - spokojne uzdrowisko nad morzem

Ustka jest miastem portowym w województwie pomorskim w powiecie słupskim. Położona jest u ujścia rzeki Słupi. Znajdują się tu złoża leczniczych torfów, czyli borowin oraz termalnych wód solankowych, a działalność kuracyjna rozpoczęła się na przełomie XIX i XX wieku.

Ustka to uzdrowisko nad morzem zdecydowanie mniejsze niż wspomniany już Kołobrzeg czy Świnoujście. Ze swoim spokojem i urokliwym klimatem jest miejscem idealnym dla osób poszukujących odpoczynku od zgiełku i tłumów. Jednocześnie można znaleźć tu bogatą ofertę zabiegów, wykorzystujących surowce lecznicze w postaci solanki i borowiny. Wyjątkowy morski klimat z powietrzem nasyconym jodem, piękne plaże i wiele lasów sosnowych to najważniejsze atuty przyrodnicze Ustki, które przyciągają do niej turystów chcących odpocząć i zadbać o swoje zdrowie. Można tu przechadzać się brzegiem morza lub nadmorską promenadą albo wybrać się do portu.

Spacerując urokliwymi uliczkami miasta, można poczuć prawdziwy klimat rybackiej osady, jaką niegdyś było to miejsce. Będąc w Ustce, można zobaczyć także latarnię morską, rzeźbę syrenki znajdującą się na jednym z falochronów czy przedwojenne bunkry.

W uzdrowisku Ustka leczone są choroby: