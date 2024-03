Sanatoria zachodniopomorskie na czele statystyk

Dane na temat działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i zakładów rehabilitacji leczniczej podaje Główny Urząd Statystyczny. Najnowsze dane na ten temat pochodzą z raportu z maja 2023, a dotyczą statystyk za rok 2022. Ja podaje GUS, pod koniec 2022 roku w Polsce działalność prowadziły 184 sanatoria uzdrowiskowe. Największą liczbę kuracjuszy odnotowano w województwie zachodniopomorskim (180 tys. osób). Kolejne miejsca na podium przypadły województwu dolnośląskiemu (94,6 tys. kuracjuszy) oraz województwu małopolskiemu (91,5 tys. osób). Z danych wynika również, że na dzień 31 grudnia 2022 zachodniopomorskie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego dysponowały bazą liczącą ponad 10 tys. łóżek.

Sanatoria i baza noclegowa Kołobrzegu

Jak podają historyczne źródła pierwszy, kołobrzeski zakład kąpieli solankowych powstał już w 1830 roku. W 1911 roku miastu przyznano rangę kurortu, a w 1967 roku formalny status uzdrowiska. Czwarte co do liczby mieszkańców miasto województwa zachodniopomorskiego dysponuje bazą 27 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (łączna liczba łóżek sięgająca 6500), a także licznych hoteli, domów wypoczynkowych i prywatnych kwater do wynajęcia.

Jak podaje portal kolobrzeg.eu, zgodnie z danymi z września 2023 roku miasto dysponowało bazą ponad 28 300 tys. miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych, hotelach, domkach campingowych, uzdrowiskach i innych obiektach. W 2022 roku odnotowano 376,3 tys. turystów w sezonie. Ilość turystów w międzynarodowym ruchu pasażerskim oszacowano na ponad 84,5 tys. osób.

Jakie schorzenia można leczyć w uzdrowiskach w Kołobrzegu?

Nadmorski klimat miasta jest polecany m.in. kuracjuszom, którzy chcą w trakcie pobytu wspierać leczenie schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych. Kołobrzeskie uzdrowiska prowadzą również leczenie chorób reumatologicznych, kardiologicznych, układu nerwowego, endokrynologicznych. Pomoc w leczeniu uzyskają również osoby borykające się z otyłością, cukrzycą, osteoporozą i schorzeniami skórnymi. Większość kuracjuszy łączy pobyt leczniczy z elementami turystyki i rekreacji. Na terenie uzdrowisk kuracjusze mogą korzystać z udokumentowanych, naturalnych surowców leczniczych, tu m.in.:

torf leczniczy, czyli borowina – zawierająca składniki wpływające korzystnie na wspieranie leczenia chorób reumatycznych i narządów ruchu; kuracjusze poddawani są kąpielom, okładom i zabiegom zawijania,

– zawierająca składniki wpływające korzystnie na wspieranie leczenia chorób reumatycznych i narządów ruchu; kuracjusze poddawani są kąpielom, okładom i zabiegom zawijania, naturalne wody mineralne – wody kołobrzeskie wypływają samoczynnie z głębokości ok. 40 m, a woda zawiera jony chlorkowe, magnezowe, potasowe oraz liczne mikroelementy,

– wody kołobrzeskie wypływają samoczynnie z głębokości ok. 40 m, a woda zawiera jony chlorkowe, magnezowe, potasowe oraz liczne mikroelementy, solanka – naturalne bogactwo lokalne, według historycznych źródeł pierwsze zakłady kąpieli solankowych otwarto już w 1830 roku.

Atrakcje turystyczne Kołobrzegu. Co zwiedzać?

Na stronie kołobrzeskiego portalu dla turystów (kolobrzeg.eu) skategoryzowano 203 atrakcje turystyczne – zabytki historyczne, pomniki przyrody, ciekawe miejsca – które mogą zainteresować kuracjuszy i fanów pobytu w nadmorskim resorcie.

Miasto posiada trzy kąpieliska morskie – Plażę Wschodnią, Zachodnią i Centralną. Turyści chcący zwiedzić tradycyjne zabytki historyczne mogą odwiedzić m.in.: Basztę Lontową z XV wieku, Fort Ujście, Kamienicę kupiecką, Kamienny Szaniec, Latarnię morską, Ratusz, Redutę, port pasażerski i handlowy.

Popularnością wśród turystów cieszy się również kołobrzeskie Muzeum Bursztynu i Muzeum Oręża Polskiego. Od 2019 roku miasto zyskało nową atrakcję, czyli kołobrzeski szlak Marianów – małych rzeźb mew, które zlokalizowano w różnych miejscach w mieście.