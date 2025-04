Wyjątkowe i niezwykle rzadkie zjawisko będzie widoczne już dzisiaj na niebie. O której zobaczymy "smiley face"?

25 kwietnia 2025 roku na nocnym niebie zaobserwować będzie można rzadkie i zachwycające zjawisko astronomiczne, potocznie nazywane "Smiley Face", czyli "uśmiechniętą buźką". Warto skierować wzrok ku niebu 25 kwietnia, ponieważ zjawisko "Smiley Face" należy do rzadkich wydarzeń astronomicznych. Nie pojawia się ono regularnie, a jego występowanie szacuje się na raz na kilka, a nawet kilkanaście lat. Poprzednie takie koniunkcje były obserwowane w listopadzie 2008 oraz w marcu 2012 roku. Co więcej, według prognoz, na kolejną podobną okazję będziemy musieli poczekać ponad dekadę.

O której oglądać "smiley face" na niebie?

W Polsce "uśmiechnięte niebo" będzie najlepiej widoczne krótko po zachodzie słońca. Eksperci zalecają obserwację między godziną 20:15 a 21:00, w zależności od lokalizacji. W tym czasie niebo będzie wystarczająco ciemne, aby dostrzec planety i Księżyc, ale ich blask nie zostanie jeszcze przyćmiony przez inne gwiazdy. Zjawisko będzie widoczne w zachodniej części nieba.

Skąd nazwa "smiley face"?

Nazwa "Smiley Face" odnosi się do ułożenia trzech ciał niebieskich: jasnych planet Wenus i Jowisza, które znajdą się blisko siebie (tworząc "oczy"), oraz towarzyszącego im cienkiego sierpa Księżyca (tworzącego "uśmiech"). To zjawisko jest wynikiem koniunkcji tych obiektów na sferze niebieskiej. Zazwyczaj rolę "oczu" odgrywają jasne planety, takie jak Wenus i Jowisz, podczas gdy "uśmiechem" jest wąski sierp Księżyca.

Chociaż z naszej perspektywy na Ziemi wygląda to jak celowe ułożenie, w rzeczywistości jest to przypadkowa, lecz widowiskowa koniunkcja. Planety w rzeczywistości dzielą ogromne odległości rzędu milionów kilometrów. Takie zbieżności pozycji na niebie są wyjątkowe i zdarzają się stosunkowo rzadko. To widok, który na długo pozostaje w pamięci.

Czy jest potrzebny sprzęt, aby zobaczyć "smiley face" na niebie?

Aby podziwiać "Smiley Face", nie jest konieczny specjalistyczny sprzęt – zjawisko będzie widoczne gołym okiem. Lepszy widok zapewni jednak użycie lornetki lub teleskopu. Zgodnie z aktualnymi prognozami astronomicznymi, zjawisko "smiley face" będzie można podziwiać z terenu Polski, jednak kluczowym warunkiem jest oczywiście sprzyjająca pogoda i brak zachmurzenia.

Najlepsze warunki do obserwacji zapewniają miejsca o niskim zanieczyszczeniu światłem, z dala od oślepiających świateł miejskich. Mieszkańcy centralnej, wschodniej i południowej części Polski mają szczególnie dużą szansę ujrzeć to spektakularne ustawienie ciał niebieskich.

Warto wybrać miejsce oddalone od sztucznych źródeł światła, takie jak obrzeża miast, parki krajobrazowe, tereny wiejskie, pola, łąki czy wzniesienia. Należy upewnić się, że widok na zachodni horyzont, nisko nad którym uformuje się konfiguracja planet i Księżyca, nie będzie zasłonięty przez budynki czy drzewa.