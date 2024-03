Krynica-Zdrój – popularne uzdrowisko w górach

Krynica-Zdrój to miasto w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim. Położone jest w Beskidzie Sądeckim w dolinie potoku Kryniczanka. Znajduje się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i stanowi bazę wypadową w okoliczne góry, z których najbardziej znane szczyty to Jaworzyna Krynicka i Góra Parkowa. Miejscowość charakteryzuje się wyjątkowym mikroklimatem, który zawdzięcza swojemu położeniu. Jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce. Przybywają do niej kuracjusze z różnych zakątków kraju, aby móc skorzystać z szerokiej oferty leczniczej, cieszyć się pięknem górskiej przyrody i skorzystać z atrakcji typowych dla większych miejscowości sanatoryjnych.

Pierwsze wzmianki o zdrowotnych właściwościach tutejszych wód pochodzą z pierwszej połowy XVIII wieku, jednak za początek właściwego lecznictwa uzdrowiskowego uznaje się przełom XVIII i XIX wieku. Krynicę odwiedzało wielu sławnych Polaków, w tym m.in. Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Julian Tuwim i Jan Kiepura.

W Krynicy-Zdroju zlokalizowanych jest kilkadziesiąt ujęć, z których wydobywane są wody lecznicze – największy skarb tej uzdrowiskowej miejscowości. Do dyspozycji kuracjuszy jest wiele obiektów uzdrowiskowych, w tym przede wszystkim: Pijalnia Główna, Nowe Łazienki Mineralne, Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy, Łazienki Borowinowe, Stare Łazienki Mineralne, Pijalnia Jana i Pijalnia Słotwinka.

Profil leczniczy uzdrowiska Krynica-Zdrój to:

neurologia,

ortopedia,

ginekologia,

kardiologia,

urologia,

reumatologia,

laryngologia,

angiologia,

gastroenterologia,

diabetologia,

nefrologia,

hematologia.

Najlepsze uzdrowiska w górach. Świeradów-Zdrój – urokliwe miasteczko w Górach Izerskich

Świeradów-Zdrój to miasto położone w województwie dolnośląskim w powiecie lubańskim. To sudeckie uzdrowisko umiejscowione w Górach Izerskich w dolinie rzeki Kwisy oferuje wiele możliwości wypoczynku. Idealne propozycje dla siebie znajdą tu wszyscy amatorzy aktywności na świeżym powietrzu. Prawdziwy sanatoryjny klimat kuracjusze mogą poczuć w kompleksie uzdrowiskowym, w skład którego wchodzi dom zdrojowy z wieżą widokową i tarasem, pijalnia wód mineralnych oraz drewniana hala spacerowa o długości 80 m.

W Świeradowie-Zdroju w celach leczniczych wykorzystywane są wody mineralne, wody radonowe, borowina oraz kora świerku. Na szczególną uwagę zasługują wody mineralne z dodatkiem radonu. Świeradów-Zdrój jest jednym z trzech polskich uzdrowisk, które je posiadają. Wody te wykazują dobroczynny wpływ na zdrowie. W uzdrowisku wykorzystywane są do picia, inhalacji i kąpieli. Ich lecznicze działanie potwierdzone zostało już w XVIII wieku.

W uzdrowisku Świeradów-Zdrój leczone są schorzenia:

narządu ruchu,

neurologiczne,

reumatologiczne,

ginekologiczne,

układu krążenia.

Długopole-Zdrój: uzdrowisko w górach z dala od zgiełku

Niewielka miejscowość Długopole-Zdrój to kolejna propozycja uzdrowiska w górach. Jest to wieś uzdrowiskowa położona w województwie dolnośląskim w gminie Bystrzyca-Kłodzka. Ta niewielka sudecka miejscowość znajduje się nad Nysą Kłodzką, u podnóża Gór Bystrzyckich. Uzdrowisko powstało tutaj na początku XIX wieku i przez całe to stulecie rozbudowywano infrastrukturę leczniczą oraz wypoczynkową. Powstał wówczas Park Zdrojowy, pijalnia wód i dom zdrojowy.Aż do 1945 roku uzdrowisko działało tylko w sezonie letnim. W latach 60. XX wieku połączono je w jeden zespół organizacyjno-administracyjny z oddalonym o ok. 30 km uzdrowiskiem Lądek-Zdrój.

Długopole-Zdrój to miejsce idealne dla tych, którzy chcą skorzystać z oferty leczniczej – poczuć klimat uzdrowiska i skosztować wody mineralnej, a jednocześnie pragną uciec od typowych sanatoryjnych atrakcji w postaci tłumu kuracjuszy i wszechogarniającego gwaru. Długopole-Zdrój to miejsce dla tych osób, które mają zamiar skorzystać z zabiegów leczniczych oraz móc przy tym cieszyć się spokojną atmosferą i pięknem przyrody z dala od zgiełku miasta.

W uzdrowisku skorzystać można m.in. z kąpieli w wodach mineralnych i z suchych kąpieli dwutlenkiem węgla oraz z inhalacji. Do dyspozycji kuracjuszy jest park zdrojowy oraz Dom Zdrojowy urządzony w dawnej hali spacerowej, gdzie obecnie mieści się też Pijalnia Uzdrowiskowa. Na terenie uzdrowiska rozmieszczone są trzy źródła wody leczniczej: "Emilia", "Kazimierz" i "Renata".

Profil leczniczy uzdrowiska Długopole-Zdrój to:

ortopedia,

neurologia,

reumatologia,

kardiologia,

laryngologia,

pulmonologia,

gastroenterologia,

diabetologia,

nefrologia,

urologia,

hematologia.

Leczy się tu przede wszystkim choroby wątroby, przewodu pokarmowego i układu krążenia. Prowadzona jest także rehabilitacja kobiet po mastektomii.