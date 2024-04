Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) w komunikacie poinformowała o utrudnieniach. Doszło do awarii rozjazdu w rejonie przystanku Podkowa Leśna Zachodnia (Mazowieckie). Mieszkańcy kilku miejscowości mogą mieć spore problemy z dojazdem do domu czy pracy - do odwołania bowiem skrócono kilka relacji.