Pogodowy horror zacznie się w środę - wynika z prognozy pogody w "Onecie". Niż będzie się przesuwał nad całym krajem na północ. Ma padać w całym kraju i to tak mocno, że w ciągu kilku dni suma opadów przekroczy połowę kwietniowej normy.

Nadejdzie zimno

Razem z deszczem i śniegiem nadejdzie zimno. Jak prognozuje Onet, temperatury będą niższe nawet o 15 stopni Celsjusza od średniej kwietniowej. Co to oznacza? Że słupki rtęci nie przekroczą nawet 4 stopni, a miejscami pokażą nawet od 0 do 2C.

Nadciąga ocieplenie

Na szczęście taka sytuacja potrwa tylko do piątku. W weekend zapowiada się już znacząca poprawa. W centrum Polski temperatura skoczy nawet do 22 stopni Celsjusza.