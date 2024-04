Najbliższy tydzień zapowiada się jako pochmurny i deszczowy - zapowiada IMGW. Intensywnie popada szczególnie w weekend na Pomorzu oraz w Sudetach. Na północnym wschodzie i w rejonach górskich możliwe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W sobotę na południowym wschodzie burze. Będzie chłodno – w nocy spadki temperatury poniżej 0°C i przymrozki, a w dzień od 4°C do 11°C. W czwartek na południu kraju cieplej, do 19°C.

W piątek pochmurno z opadami deszczu, a na wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie w centrum mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od –3°C do 4°C i gdzieniegdzie przymrozki, temperatura maksymalna od 6°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków zachodnich.

Pogoda na weekend

W sobotę nadal pochmurno z opadami deszczu i burzami we wschodniej połowie kraju oraz z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu na zachodzie. Opady na Pomorzu i w Sudetach mogą być intensywne. Noc z przymrozkami do –1°C tylko na Suwalszczyźnie. W dzień temperatura od 3°C do 9°C na zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat oraz od 7°C do 12°C na wschodzie. Na Wybrzeżu wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowy, skręcający na północny. W burzach i na Wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem w północnej połowie kraju. W Karpatach opady śniegu. W nocy temperatura spadnie do –4°C na południowym zachodzie. W dzień temperatura od 2°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny – w porywach do 60 km/h – północny.

Po weekendzie ciągle pochmurno

Od poniedziałku do środy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie okresami deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy gdzieniegdzie spadek temperatury do –2°C. W dzień temperatura od 4°C do 12°C, tylko w środę na południu kraju do 16°C. W poniedziałek i wtorek wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny i tam porywy do 60 km/h, północny; w środę wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W czwartek pochmurno z opadami deszczu; na zachodzie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4°C do 9°C i bez przymrozków. Cieplej także w dzień, maksymalnie od 10°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny – w porywach do 60 km/h – z kierunków wschodnich.