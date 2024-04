Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych, jedynie częściowo północ i południe kontynentu są w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Polska zacznie się dostawać pod wpływ podwyższonego ciśnienia. Z północy kontynentu zacznie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, jedynie na południowym wschodzie będzie zalegało chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie powoli rosło.

W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa. Przewiduje się jego wzrost.

Pogoda na środę i czwartek

W środę w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Możliwa krupa śnieżna i lokalnie burze, wysoko w górach śnieg. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 cm. Temperatura maksymalna 5-8 st. C w północnej części kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat i 9-13 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy do 60 km/h, także w Tatrach i Sudetach porywy do 60 km/h.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na północy, wschodzie i w centrum duże i tu przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna od minus 1 st. C do 3 st. C, w obszarach podgórskich możliwe spadki do minus 3 st. C. W całym kraju przy gruncie możliwe spadki do minus 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie kraju możliwe burze. Wysoko w górach śnieg i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 1-5 cm. Temperatura maksymalna 5-9 st. C, w obszarach podgórskich około 4 st. C, na zachodzie 10-11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach - zwłaszcza podczas burz - do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

W Warszawie w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 1 st. C, przygruntowe przymrozki do minus 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni oraz północny.

Pogoda na weekend

W sobotę tylko na Pomorzu nie prognozuje się opadów. W pozostałej części kraju będzie pochmurno i popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie powieje z północnego zachodu.

Niedziela zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.