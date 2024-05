Dwaj mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem zamordowania ukraińskiego pracownika we wsi Rokiciny na Pomorzu. Do aresztu trafiła też żona jednego z nich. - Podejrzany wskazał motyw zabójstwa, ale w naszej ocenie jest on irracjonalny - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator.