Nie działa strona ZUS

Nie działa oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Użytkownicy narzekali również na wolne działanie wczoraj, gdy mijał ostatni dzień składania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

- Przepraszamy, mamy usterkę techniczną pracujemy nad przywróceniem systemu – powiedział portalowi Business Insider rzecznik ZUS.

Wskazał, że w najbliższym czasie system zostanie przywrócony. Pytany o to, czy mógł to być atak hakerski, rzecznik zaprzeczył.

Ataki hakerskie

Portal przypomina, że kilka dni temu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazywał, że Polska poddawana jest licznym atakom na systemy informatyczne państwowych instytucji.

- Dzisiaj można powiedzieć śmiało, mamy jedne z najlepszych służb, jeżeli chodzi o cyberochronę. Tylko że to też jest temat płynny. Ilość różnego rodzaju ataków, podatności, incydentów jest tak wielka, że jeżeli ktoś uważa, że nigdy się nic nie wydarzy, to ja też uczciwie mówię, biorąc za to odpowiedzialność, że kiedyś się coś wydarzy. Możemy być czujni, ale musimy nauczyć się reagować na incydenty. To znaczy, wyobrazić sobie, nad tym pracujemy i mamy już takie metody, jak dbać o cyberbezpieczeństwo, gdy już będziemy mieli jakąś sytuację krytyczną – powiedział.