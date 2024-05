Komenda Stołeczna Policji wskazała na możliwe utrudnienia w związku z zgromadzeniem środowisk rolniczych na DK2 i DK92. Na swoim profilu wskazali, że ciągniki i inne pojazdy przejadą przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do miejscowości Zakręt, gdzie rolnicy do godziny 18.30 będą blokować rondo. Podkreślono, że policjanci są na miejscu i pomagają kierowcom.

KSP informuje, że jadąc DK92 od Mińska Mazowieckiego w miejscowości Zakręt osobówki kierowane są w ul. Asfaltową i DK638. Jadąc z Warszawy należy jechać drogą 638 i ulicą Asfaltową. Ciężarówki od strony Mińska Mazowieckiego jadą autostradą A2.

Od Warszawy objazd poprowadzono DK 638 przez Sulejówek do Stanisławowa i na DK50 wprost do A2 i DK92. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym tych utrudnień zamieszczonym na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji.

Rolnicy ruszyli o godz. 9.30 z miejscowości Trzebucza w powiecie węgrowskim, następnie przejadą drogą krajową nr 2 i drogą krajową nr 92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu. Jest to kolejny w tym roku protest rolników przeciwko zapisom Zielonego Ładu.