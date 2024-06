Sprawę nagłośnił Paweł Zuchowski, korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przez wiele lat pracujący w Szczecinie. "Historię opowiedziano mi w czasie jednej z wizyt w Polsce. Nie chciałem wierzyć, bo stojąc na ulicy napisu nie widziałem, poprosiłem o dokładne sprawdzenie. A jednak…" - napisał reporter na portalu X.

Jak udało mu się ustalić, podczas remontu gmachu na godle nad wejściem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w niewidocznym z ulicy miejscu pojawił się napis z inicjałami.

"Czy to samowolka ekipy remontowej, nadgorliwość byłych urzędników czy zlecenie byłego wojewody? Ciekawe co ze sprawą zrobi nowy wojewoda @AdamRudawski!?" - zastanawiał się dziennikarz i doczekał się odpowiedzi wojewody Rudawskiego.

"Myślałem, że to fejk"

"Myślałem, że to tylko fake news, ale niestety po sprawdzeniu, okazało się, że to prawda. Nowe godło, które rok temu pojawiło się nad wejściem do naszego urzędu, zostało przez poprzedniego wojewodę Zbigniewa Boguckiego 'podpisane' i zeszpecone. Ta 'pamiątka' to wyraz braku skromności i naruszenie powagi urzędu. Zlecę naprawę godła i zlikwidowanie umieszczonych na nim bazgrołów" - napisał wojewoda Rudawski.