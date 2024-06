Nowe zajęcia Jarosława Szymczyka

Miasto Gliwice, które jest większościowym udziałowcem spółki, reprezentować w nowej radzie nadzorczej Piasta będą Agnieszka Dylewska (skarbnik miasta), Agnieszka Leszczyńska (naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego) oraz radca prawny Marcin Szeliga. Mniejszościowy akcjonariusz, Zbigniew Kałuża, wskazał do Rady Nadzorczej Jarosława Szymczyka.

Były komendant główny policji od lat związany jest z Gliwicami, gdzie mieszka, a w przeszłości pracował w tamtejszych komisariatach. Jest również kibicem Piasta.

Jak podaje RMF FM, Szymczyk dobrze zna się również z mniejszościowym właścicielem Piasta Kałużą, który wskazał go do rady nadzorczej. Obaj Panowie często wspólnie oglądają mecze z trybun stadionu przy Okrzei.

Problemy Piasta Gliwice

Nowa rada nadzorcza ma wyprowadzić gliwicki klub na finansową prostą, co podkreślała niedawno wybrana prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. - Bez zmian w radzie nadzorczej sytuacja finansowa w klubie nie ma szans się szybko ustabilizować teraz wiemy, że sytuacja stabilna nie jest – mówiła.

Według nieoficjalnych informacji zadłużenie mistrza polski z 2019 r. wynosi ponad 13 milionów złotych.

Jednak jak dodaje Kuczyńska-Budka, miasto nie ma pełnych finansowych danych.- To jest też coś co nas martwi. Wiemy, że zadłużenie obecnie przekracza znacznie kwoty o których mówiło się publicznie. Żeby mieć wiedzę ile dokładnie ono wynosi musimy mieć dostęp do rzetelnie przygotowanych dokumentów. I to też jest cel naszych zmian w radzie nadzorczej – podkreślała.

Miasto w wydanym komunikacie podkreśla, że rada nadzorcza to ważne gremium sprawujące nadzór nad działalnością klubu piłkarskiego Piast Gliwice i współdecydujące o kierunkach jego rozwoju. "W pierwszej kolejności nowy zespół zajmie się kwestiami związanymi z kondycją ekonomiczną spółki i wypracowaniem skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji finansowej klubu" - pisze Urząd Miasta w Gliwicach na swojej stronie internetowej.

Nowa Rada Nadzorcza ma w najbliższym czasie wybrać nowego prezesa gliwickiego klubu.