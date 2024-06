Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował we wtorkowym komunikacie o nowych zarzutach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wskazano, że prokurator przedstawił podejrzanym nowe zarzuty w śledztwie, a ponad to zawnioskował także o przedłużenie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania.

Nowe zarzuty w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości

W komunikacie wskazano, że w dniach 5 - 6 czerwca b.r. prokurator przedstawił Urszuli D. oraz Karolinie K.nowe i uzupełnione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przekazano, że podejrzana Urszula D., była Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości usłyszała zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z dopuszczeniem do udzielenia wsparcia finansowego w listopadzie 2023 r. ustalonej fundacji, pomimo tego, że fundacja ta nie spełniała wymagań formalnych. Dodatkowo usłyszała zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z wyrażeniem w 2018 r. zgody, wbrew obowiązującym przepisom, na odstąpienie od zamieszczenia informacji o „współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości” na materiałach współfinansowanych z ww. środków.

Podejrzana Karolina K., zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości usłyszała trzy nowe zarzuty, dotyczące poprawiania projektu oferty, by spełniała warunki przyszłego konkursu, dopuszczenia do uzyskania wsparcia finansowego oraz doprowadzenie do jego udzielenia fundacji Profeto.pl., która nie spełniała warunków formalnych i materialnych. Obie podejrzane nie przyznały się do stawianych im zarzutów i skorzystały z prawa odmowy składania wyjaśnień w zakresie nowo zarzuconych im czynów. Podejrzany Michał O. usłyszał dwa nowe zarzuty dotyczące "prania pieniędzy" z art. 299 kk w dniu 4 czerwca 2024 r.

Przedłużenie tymczasowego aresztowania

We wtorek, 11 czerwca prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec całej trójki. Przedłużenie aresztu zostało uargumentowane realną obawą bezprawnego wpływania na tok postępowania oraz wobec groźby surowej kary.