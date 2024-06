W czwartek Borys Budka (KO) został zapytany w Programie 1 Polskiego Radia o środowe słowa przewodniczącej klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska dotyczące zielonego światła dla ustawy o związkach partnerskich, czy rzeczywiście jest zielone światło, czy może jednak pani poseł się pospieszyła. Budka powiedział, że jest ostatnią osobą, która chciałaby rozstrzygać takie tematy w mediach. Być może mówiła o zgodzie we własnej koalicji. Największe problemy czasem Lewica ma z własnym koalicjantem, czyli z partią Razem - powiedział Budka.

Reklama

Dodał, że jeżeli ktoś chce "załatwić jakiś temat", to od tego jest forum liderów koalicji. Jeśli będzie takie zielone światło, czyli jeśli przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe zdecyduje się poprzeć ten projekt, to z pewnością będzie to komunikowane - powiedział.

Wspieramy tego typu rozwiązania

Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska miała jasne stanowisko w sprawie związków partnerskich. Wspieramy tego typu rozwiązania, ale jesteśmy przeciwni, by w mediach ogłaszać coś, co nie jest jeszcze do końca dograne - powiedział Budka. Przypomniał, że kwestia związków partnerskich nie została objęta umową koalicyjną. Myślę, że ta ścieżka poselska byłaby dużo szybsza, łatwiejsza, ale decyzji jeszcze nie ma - powiedział.

Kto jest hamulcowym?

Budka dodał, że żeby coś zostało zrealizowane, trzeba mieć większość, a sama Lewica z Koalicją Obywatelską tej większości nie mają. Wskazał, że Lewica powinna przekonywać PSL oraz partię Szymona Hołowni. My tutaj jasno stawiamy sprawę, jesteśmy za przyjęciem rozwiązań dotyczących związków partnerskich - podsumował Budka.

Minister spraw zagranicznych o związkach partnerskich

Reklama

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił w czwartek swoje stanowisko dotyczące związków zawodowych. "Związki partnerskie to kwestia szacunku, bezpieczeństwa i prawa do szczęścia. Moim osobistym zdaniem, najwyższy czas o to zadbać" - napisał Sikorski na platformie X.

W środę, 12 czerwca przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała Radiu Zet, że jest "zielone światło" koalicji rządzącej dla związków partnerskich. Dodała, że w sobotę odbędzie się w Warszawie parada równości, która będzie dobrą okazją do ogłoszenia zakończenia prac na tym projektem.

Tego samego dnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie potwierdza słów szefowej klubu Lewicy. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu mają się odbyć kolejne rozmowy z ministrą ds. równości Katarzyną Kotulą.