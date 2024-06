Lewica ma przygotować projekt dotyczący tranzycji - czytamy na łamach gazety.

Związki partnerskie na finiszu?

Warto zaznaczyć, że nie ma mowy o przysposobieniu dzieci przez pary tej samej płci. Posłanka Urszula Nowogórska z PSL wyraziła swój sprzeciw wobec takiego rozwiązania.

Mimo to, Lewica nie rezygnuje. Rozmowy nad projektem wciąż trwają, a istnieje propozycja, aby drugi rodzic mógł podpisywać dokumenty potrzebne do szkoły czy szpitala. Kwestią otwartą jest również możliwość wspólnego rozliczania się z podatków. Warto zauważyć, że PSL dąży do tego, aby formuła związków partnerskich była jak najbardziej odrębna od małżeństw.

Kotula o ustawie

Czy te ustępstwa ze strony liberalnej części Koalicji wystarczą? To pozostaje do zobaczenia. Agnieszka Kłopotek z PSL ocenia, że projekt zostanie poparty, ale w klubie może być podzielona opinia. Minister ds. równości, Katarzyna Kotula, potwierdza DGP, że rząd rozmawia o kształcie ustawy dotyczącej związków partnerskich oraz innych kwestii, takich jak karanie za mowę nienawiści czy uzgodnienie płci.

Anna Maria Żukowska: Jest zgoda

Anna Maria Żukowska potwierdziła w Radiu ZET, że "jest zgoda na związki partnerskie". W tym tygodniu będziemy mogli ogłosić - dodała.

Jesteśmy dopiero przez pół roku w rządzie, za wcześnie oceniać wszystkie postulaty, które obiecywaliśmy, ale np. związki partnerskie są na finiszu - poinformowała przewodnicząca klubu Lewicy.

