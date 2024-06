"Uwaga! Dziś i w nocy (21/22.06) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzega RCB.

W związku z prognozami IMGW, alert RCB został uruchomiony w całym kraju. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm.

Zalecenia RCB

RCB zaleca aby usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom. Warto przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne.

O przypadkach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Ostrzeżenie IMGW

W nocy z piątku na sobotę i w sobotę nad Polską przejdą gwałtowne, bardzo groźne burze, z ulewnymi opadami deszczu, bardzo silnymi porywami wiatru, z opadami dużego gradu i możliwością wystąpienia trąby powietrznej - ostrzega IMGW. Zalecana jest najwyższa ostrożność, częstego śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wydano ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, które zaczną obowiązywać od godz. 16 w piątek i potrwają do godz. 8 w sobotę. Trzeci stopień zagrożenia (najwyższy) oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życia.