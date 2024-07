Do silnego wstrząsu w kopalni Rydułtowy doszło w czwartek o godz. 8.16. W zagrożonym rejonie 1150 m pod ziemią było 78 górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne maszyn i urządzeń. 76 z nich zostało wycofanych, 17 trafiło do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, część poszkodowanych jeszcze tego samego dnia wróciło do domów.

Akcja poszukiwawcza

Od czwartkowego rana trwało poszukiwanie dwóch pozostałych górników. Późnym popołudniem prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa przekazał informację o zlokalizowaniu jednego z pracowników. Wieczorem PGG przekazała informację o jego śmierci. To siódma śmiertelna ofiara w polskim górnictwie węgla kamiennego w tym roku.

Kopalnia Rydułtowy

Kopalnia Rydułtowy jest jednym z najstarszych czynnych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku. Zakład ma drugi stopień zagrożenia tąpaniami w trzystopniowej skali.