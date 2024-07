Rozwód u notariusza zamiast w sądzie: dla kogo

Jak podaje portalRzeczpospolita, Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem możliwości pozasądowego rozwiązywana małżeństwa. Resort Sprawiedliwości na czele z ministrem Adamem Bodnarem pracuje nad wprowadzeniem możliwości otrzymania rozwodu za porozumieniem stron nie tylko przed sądem. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa dwie opcje takie jak: rozszerzenieuprawnień notariuszy oraz dopuszczanierozwodówprzedurzędnikami UrzęduStanuCywilnego.

Jak wyjaśniają "Rzeczpospolitej" przedstawiciele ministerstwa: "Przyjęcie takiego rozwiązania niewątpliwie wpłynęłoby na odciążenie sądów i umożliwiło małżonkom szybsze uzyskanie rozwodu za porozumieniem stron, bez orzekania o winie, zwłaszcza w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają małoletnich dzieci."

Jak podają specjaliści, już od dawna w społeczeństwie istnieje zapotrzebowanie na pozasądowe uzyskanie rozwodu przez małżeństwa, które nie są w konflikcie oraz którym nie zależy na orzekaniu o winie. Dotychczas mimo, że zgoda sądu nie jest wymagania do zawarcia małżeństwa w przypadku dwóch osób pełnoletnich, to jednak to właśnie ta instytucja bada spełnienie określonych przesłanek by takie małżeństwo rozwiązać. A to sprawia że nawet w przypadku par, które wspólnie decydują o zakończeniu małżeństwa, muszą przejść całą procedurę sądową. W efekcie tego nawet nieskomplikowany proces rozwodowy trwa dość długo. W dodatku jeśli sama rozprawa w sądzie w przypadku zgodnych wniosków trwa jedynie kilka-kilkanaście minut, to małżonkowie muszą na nią czekać średnio po 8-12 miesięcy.

Zalety pozasądowego rozwodu u notariusza lub w USC

Oszczędność czasu i nadmiernego stresu związanego z procedurą rozwodową to mocny argument przemawiający za wprowadzeniem alternatywnej możliwości przeprowadzania rozwodów. Obecnie resort sprawiedliwości rozważa dwa modele: rozwód notarialny oraz rozwód w trybie administracyjnym (złożenie oświadczenia przed kierownikiem USC).

Jak podkreśla sędzia Ewa Ważny, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce: "Dla stron wydaje się istotne, by mogły same decydować o momencie rozwiązania małżeństwa, podobnie jak mogły decydować o jego zawarciu. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie wypracowali już zgodne warunki rozwodu, to państwo powinno umożliwić sprawne załatwienie kwestii uregulowania ich sytuacji prawnej."

Dzięki temu rozwiązaniu sądy mogłyby zajmować się wyłącznie sprawami, których nie da się rozwiązać polubownie. Natomiast pary, które są zdecydowane na rozwód i chcą załatwić sprawę szybko i za porozumieniem stron, powinny mieć taką możliwość.

Rozwód u notariusza lub w USC: dla kogo

Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego miałby być przeznaczony dla par, które nie są w konflikcie i którym nie zależy na orzekaniu o winie. Jeśli małżonkowie wypracowali już zgodne warunki rozwodu, to według sędziny Ewy Ważny państwo powinno umożliwić im sprawne załatwienie kwestii uregulowania ich sytuacji prawnej.

Według specjalistów sam fakt tego, kto będzie udzielał rozwodu zamiast sądu: czy będzie to notariusz czy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, dla stron ma drugorzędne znaczenie. Jak powiedziała mec. Joanna Dominowska w rozmowie z ”Rz” ”Najważniejsze jest to, by ktoś, kto ma odpowiednie uprawnienia państwowe, upewnił się co do tożsamości małżonków oraz tego, czy są we właściwej kondycji psychicznej pozwalającej na złożenie takiego oświadczenia woli. Być może powierzenie tych kompetencji urzędnikom USC byłoby o tyle sensowne i logiczne, że to przed nimi zawiera się małżeństwo, więc i przed nimi powinno się je rozwiązywać.”

Rozwód przez mediacje: alternatywa do tradycyjnego rozwodu

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem możliwości rozwodu u notariusza lub przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego. A to oznacza, ze obecnie żeby się rozwieść, nadal trzeba złożyć pozew do sądu i czekać na termin rozprawy.

Jest jednak możliwość, by to trudne dla obu stron wydarzenie uczynić znacznie łatwiejszym. A jest na to sposób, bowiem obecnie jest możliwość skorzystania z mediacji rozwodowej. W Polsce są kancelarie, które zajmują się usprawnianiem procesu rozwodowego właśnie przez mediacje.

Dzięki fachowo przeprowadzonej mediacji rozwodowej, małżonkowie nawet jeśli są skłóceni, mogą dojść do wypracowania wspólnego porozumienia. Jak podaje na YouTube Kamil Jura z Kancelarii Rozwodowej Nowy Etap, dotyczy to zarówno samego rozwodu, jak i kwestii towarzyszących rozwodowi, takich jak: kontakty rodzica z dzieckiem, alimenty na dziecko, miejsce zamieszkania dziecka, podział majątku a także wspólne kredyty czy mieszkania.