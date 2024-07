"Poseł Marcin Romanowski złożył do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przekroczeniem uprawnień i bezprawnym pozbawieniem wolności" - przekazał Bartosz Lewandowski, adwokat Marcina Romanowskiego.

Poinformował również, że w zawiadomieniu wskazano również na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez 2 konstytucjonalistów, którzy przygotowali opinie stanowiące podstawę działań prokuratury wobec Marcina Romanowskiego, "których wnioski były niezgodne z oficjalnymi stanowiskami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy".

Jak wynika z załączonego do zawiadomienia materiału, "zarówno przedstawiciele prokuratury jak i ministerstwa, mieli świadomość bezprawności podejmowania wobec Romanowskiego działań i niemożliwości jego zatrzymania". Mimo to, a także mimo ostrzeżeń jakie płynęły ze strony organów Rady Europy w czerwcu tego roku, podjęta została decyzja o "spektakularnym zatrzymaniu posła i pozbawienia go wolności przy wykorzystaniu do tego zleconych w Ministerstwie Sprawiedliwości opinii, które w sposób zasadniczy pomijały dotychczasową praktykę i stanowiska organów Rady Europy" - argumentuje adwokat.

Adam Bodnar o areszcie dla Marcina Romanowskiego

Adam Bodnar zapowiedział w RMF FM, że prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego. Zobaczymy, jak do immunitetu podejdzie sąd II instancji. Myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące, że w tym przypadku immunitet nie przysługuje - powiedział zaznaczył minister sprawiedliwości.