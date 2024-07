To skandaliczne zachowanie, wobec którego zostaną wyciągnięte zdecydowane konsekwencje - oświadczył w sobotę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do filmiku z udziałem ppłk. Piotra Szymańskiego, na którym używa on wulgaryzmów wobec osoby, która go nagrywa.