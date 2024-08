"Potwierdzamy, że Warsaw Marriott Hotel przestał być częścią portfolio obiektów Marriott Bonvoy" – poinformowała rzeczniczka firmy Mariott na Europę Wschodnią przytaczana przez "Rzeczpospolitą". Amerykański koncern wyjaśnił, że decyzja została podjęta po wnikliwej analizie. "Naszym priorytetem obecnie jest zapewnienie, aby proces tej zmiany przebiegł jak najsprawniej dla gości i pracowników" – czytamy w komunikacie firmy Marriott.

Hotel Marriott w centrum stolicy był tak słynny, że warszawiacy nazywali tak cały budynek - mimo że jego oficjalna nazwa brzmi LIM Center, a mieści się w nim nie tylko hotel, ale również przestrzeń biurowa i punkty handlowo-usługowe.

Słynny Marriott znika z centrum Warszawy

Hotel Marriott mieści się w budynku, który warszawiacy od 35 lat nazywają "Marriottem" – mimo że wiele jego pięter to pomieszczenia biurowe. Na wieżowcu wciąż wisi logo sieci Marriott, ale nie można dokonywać rezerwacji.

Jak informuje portal e-handlarz.pl, pomiędzy spółką LIM Center (kompleksem biurowo-hotelowym, w którym znajdował się Marriott) a Marriott International miało dojść do sporu, który trafił nawet do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Londynie oraz polskiej prokuratury. Amerykański właściciel miał mieć wątpliwości co do rozliczeń hotelu z okresu pandemii.

Legendarny Marriott gościł wiele znanych osób

Hotel gościł wiele słynnych osób, m.in. prezydenta USA Joe Bidena, Baracka Obamę, Donalda Trumpa, a wcześniej również George Busha Jr. i Billa Clintona. Na początku sierpnia 2024 roku nocowała w nim także amerykańska gwiazda Taylor Swift. Hotel ma 518 pokoi, w tym 95 apartamentów, do tego 16 sal konferencyjnych o całkowitej powierzchni 2,5 tys. m kw. Znajduje się tu także centrum fitness, sauna i basen.

W 2010 roku sieć Marriott przedłużyła umowę najmu powierzchni do 2044 roku, co może oznaczać, że umowa została zerwana przedterminowo.