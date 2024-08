W dniu dzisiejszym do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu wpłynęły materiały z wykonanych dotycząc czynności przez funkcjonariuszy tamtejszej komendy. Z tych materiałów niestety nie wynika, co się stało z zaginioną, niemniej prokurator podjął decyzję, ze w tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo ws. pozbawienia innej osoby wolności - powiedziała na antenie Polsat News Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury w Jeleniej Górze.

"Zabezpieczono samochód"

Były wykonywane czynności poszukiwawcze i operacyjne przez policję z Bolesławca. Zabezpieczono samochód, monitoring wzdłuż autostrady i przesłuchano najbliższych członków rodziny - dodała prokurator.

Zaginięcie Izabeli Parzyszek

Izabela Parzyszek zaginęła na autostradzie A4. Jechała z Bolesławca do Wrocławia, ale po drodze zepsuł się jej samochód. Potem nie wiadomo, co się z nią stało. 10 sierpnia rodzina kobiety zgłosiła zaginięcie, do tej pory nie odnaleziono żadnych śladów kobiety.