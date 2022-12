Na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano dwie osoby, w tym Pawła P. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszą one zarzuty - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa, odnosząc się do sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek.

Jak podała Prokuratura Krajowa z uwagi na dobro prowadzonego postępowania na obecnym etapie nie udziela bliższych informacji, co do zakresu wykonywanych i planowanych czynności procesowych. Wśród zatrzymanych znajomy Iwony Wieczorek Jak informował wcześniej portal RMF24, jeden z zatrzymanych to Paweł P., znajomy Iwony Wieczorek, który w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku imprezował z zaginioną. "Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi telefon Pawła P., a także karty pamięci. Wcześniej śledczy kilkukrotnie byli u niego, a także w mieszkaniach jego bliskich. Drugi z zatrzymanych to także osoba z otoczenia Iwony Wieczorek. Więcej informacji śledczy nie udzielają" - napisał w środę RMF24. Reklama Zaginięcie Iwony Wieczorek. Na policję zgłosił się poszukiwany mężczyzna z nagrania Zobacz również Zarzuty Portal poinformował, również, że na razie nie wiadomo, jakie zarzuty mają być postawione zatrzymanym osobom. "Paweł P. jest w drodze do Krakowa. W siedzibie małopolskiej Prokuratury Krajowej będzie przesłuchany. Tamtejsza jednostka, zwana +prokuratorskim archiwum X+ prowadzi sprawę od marca 2019 roku" - podał portal. Zagnięcie Iwony Wieczorek W lipcu minęło 12 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Nad sprawą pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wtedy dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła. Przez 12 lat poszukiwań nie udało się trafić na jakikolwiek ślad po niej.(PAP) Autor: Aleksandra Kuźniar