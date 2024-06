Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r., kiedy wracała z klubu w Sopocie. "Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento" – przekazano w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji.

Podano, że pojazd przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 w Gdańsku ulicą Pomorską w rejonie Parku Regana.

Policja prosi świadków o kontakt

"Każda osoba, która ma informacje o wspomnianym samochodzie i jego kierowcy, proszona jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania na na tel. 506 582 722, bądź kontakt z najbliższą jednostką Policji" - zaapelowała KSP.

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wtedy dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła.