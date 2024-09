Niż genueński Boris ma zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach, przynieść gwałtowne ulewy w naszym kraju. Obecnie przetacza się przez południowo-zachodnią Polskę. IMGW poinformował w czwartek, że najbliższe dni przyniosą ulewne opady deszczu oraz że istnieje realne zagrożenie pojawienia się lokalnych powodzi.

Ostrzeżenia IMGW przed ulewnymi opadami

Jak poinformował IMGW w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 l/m2. "Punktowo kumulacje opadów mogą być niestety jeszcze wyższe" – poinformowano.

IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu najwyższego - 3 stopnia - w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. W czwartek i piątek wystąpią w tych rejonach bardzo silne opady deszczu, które mogą powodować podtopienia i zalania.

IMGW ostrzegł również przed szybkimi i niebezpiecznymi wzrostami stanów wody. Jak poinformowano, w ciągu najbliższych dni prognozowane są dwa główne zagrożenia hydrologiczne. Pierwsze z nich to gwałtowny przybór wody w korytach rzecznych (największe przyrosty stanów wody prognozowane są na piątek, sobotę i niedzielę), a drugim - podtopienia w miastach. "Mogą pojawić się problemy z odprowadzeniem znacznej ilości wody deszczowej przez miejskie systemy kanalizacyjne" - napisano w komunikacie. I dodano, że "istnieje realne zagrożenie pojawienia się lokalnych powodzi od piątku do niedzieli".

Niż genueński Boris. Co to takiego?

Niż genueński to zjawisko meteorologiczne, które powstaje nad Morzem Śródziemnym. Pojawia się w rejonie Zatoki Genueńskiej, gdzie różnice temperatur między ciepłymi wodami a zimnym powietrzem prowadzą do intensywnych opadów. Gdy taki układ przesuwa się na północ, niesie ze sobą znaczne ilości wilgoci.

Mechanizm powstawania niżu genueńskiego

Niż genueński formuje się, gdy chłodne powietrze z północy (np. z Alp) spotyka się z ciepłym i wilgotnym powietrzem znad Morza Śródziemnego. Ta interakcja prowadzi do intensywnych opadów, burz, a czasem także do silnych wiatrów i gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W zimie niż genueński może przynosić intensywne opady śniegu.

Skutki niżu genueńskiego to m.in. obfite opady deszczu, zimą intensywne śnieżyce (np. w Alpach, południowej Europie i środkowej części kontynentu) oraz silne wiatry. Niż ten może także prowadzić do gwałtownych zmian pogody i anomalii atmosferycznych na terenach odległych od jego powstania – nawet w Polsce. Niż genueński odpowiada między innymi za powódź tysiąclecia w 1997 roku we Wrocławiu.