Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w poniedziałek, że w związku z sytuacją powodziową na południu Polski rozmawiał telefonicznie ze wszystkimi przewodniczącymi klubów parlamentarnych.

Reklama

Hołownia o powodziach

Wszyscy dzisiaj czujemy, że to jest ten moment, w którym powinniśmy stanąć razem i razem okazać się po prostu ludźmi, którzy wykonują swoje obowiązki, wspierają i troszczą się o tych, którzy potracili domy i dobytki - mówił.

Zapewnił, że ta horrendalna sytuacja, jaka ma miejsce na południu Polski, spotyka się z odpowiednią reakcją na tym poziomie państwowym. Chcę zadeklarować, że Sejm Rzeczypospolitej jest w pełnej gotowości do tego, żeby współdziałać z rządem, Senatem, prezydentem we wszystkim, co będzie potrzebne do tego, aby ulżyć tym, którzy stracili swoje dobytki. Aby te skutki katastrofalnej powodzi jak najszybciej zniwelować - powiedział.

To oznacza, że jeżeli dzisiaj z rządu wyjdzie nie tylko rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, ale również choćby zmiana ustawy, o której słyszymy, dotyczącej zasiłku powodziowego, znacznego zwiększenia tego zasiłku, być może jeszcze jakaś inna regulacja, to my jesteśmy gotowi, żeby bez żadnej zwłoki tę ustawę procedować - zapowiedział Hołownia.

Specjalne posiedzenie Sejmu

Zapowiedziałem to już dzisiaj rano przewodniczącym klubów: nie możemy wykluczyć, jesteśmy gotowi, że zwołam na jutro specjalne posiedzenie Sejmu, które zajmie się tylko tymi regulacjami, które zajmie się też informacją rządu ws. powodzi, jeżeli będzie takie oczekiwanie posłów, a rozumiem, że będzie - mówił marszałek Sejmu. Jeżeli tę regulację rząd przyjmie jutro, to jesteśmy gotowi kolejnego dnia - dodał.

Marszałek Sejmu zadeklarował pełną współpracę z rządem. Tak, żeby nie było żadnej zwłoki w tych działaniach, które są niezbędne. Organy państwa pracują w pełnej harmonii i w pełnym porozumieniu. Jesteśmy gotowi, będziemy reagować tak, jak będzie potrzeba i mam nadzieję, że wspólnie sprostamy temu zadaniu - mówił.

Reklama

Hołownia poinformował też, że w związku z zaistniałą sytuacją odwołał zaplanowaną na wtorek oficjalną wizytę w Szwajcarii.

Ruszyła specjalna zbiórka

Przekazał również, że w poniedziałek od godz. 11 ruszyła specjalna zbiórka darów dla powodzian. Dary będą zbierane w dwóch punktach: jeden w hotelu poselskim, drugi - od. ul. Wiejskiej - otwarta na miasto, aby każdy mógł przynieść rzeczy, które mogą się przydać powodzianom.

Hołownia zaznaczył, że do każdej takiej zbiórki potrzebny jest teraz Komitet Społeczny. Z tego też względu zaproponował, żeby w tym komitecie wzięli udział wszyscy przewodniczący klubów i kół, które są w Sejmie. Chcemy pokazać, że to jest nasza wspólna inicjatywa i że tutaj wszyscy powinniśmy zakopać topory wojenne i po prostu pomagać ludziom - podkreślił.

Marszałek podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową na południu Polski: strażakom, policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom, samorządowcom, medykom i wolontariuszom. Jesteście bohaterami tego trudnego czasu - podkreślił.

Stan klęski żywiołowej

W poniedziałek o godz. 9 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów w związku z powodzią na południu Polski. Rząd zamierza wprowadzić stan klęski żywiołowej. Premier Donald Tusk poinformował w niedzielę, że zlecił przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie stanu klęski żywiołowej może nastąpić jedynie za zgodą Sejmu. Rozporządzenie ogłasza się w Dzienniku Ustaw, a także podaje do wiadomości przez obwieszczenia wojewody na plakatach. Media mają obowiązek informować o wprowadzonym stanie.

Co umożliwi ustawa?

Ustawa o stanie klęski żywiołowej określa możliwe ograniczenia wolności oraz praw człowieka i obywatela stosowane wobec osób zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym stan klęski żywiołowej został wprowadzony. Ograniczenia mogą dotyczyć również osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na danym obszarze.